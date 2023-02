Už sa neskrývajú! Muradov sa ukázal na verejnosti spolu so Sabinou z Love Islandu, sekne mu to s ňou viac ako s Bagárovou?

Kým Monika Bagárová už pred koncom minulého roka priznala, že po jej boku je nový muž, karlovarský podnikateľ Leonard Lekaj, jej expartner a otec jej dcéry Rumie Makhmud Muradov zapieral, že by aj v jeho živote bola nová láska. "Nemôžem za to, že sa dievčatá chcú zviditeľniť. Že za mnou chodia, fotia sa a chvália sa," tvrdil ešte nedávno redakcii eXtra.cz, keď sa prevalilo, že by mal niečo mať so súťažiacou z reality show Love Island Sabinou Karáskovou. Zrazu je však všetko inak...



Makhmud Muradov si totiž vyrazil na galavečer bojových športov KSW 79 do Liberca a čuduj sa svete, spoločnosť mu robila práve už spomínaná blond kráska Sabina Karásková. Tá sa od začiatku ani nesnažila tajiť, že o Macha má záujem, len čakala, ako sa k tomu postaví on. „Určite nechcem žiadny románik len tak, sme v kontakte a uvidíme,“ prezradila pred nedávnom Sabina o svojom vzťahu s Machom. A ako dokazujú najnovšie fotografie, zjavne sa spolu stretávajú, ale pozrite, ako vyzerala Sabina. Budete len krútiť hlavou...



Monika Bagárová sa opäť ukázala na verejnosti so svojím Leom, tentoraz sa predviedla na koncerte svojho kamaráta a bývalého kolegu zo SuperStar, a dá sa povedať, že nikdy nevyzerala lepšie. V zákulisí sa, samozrejme, objavil aj jej Leo a sotva by ste niekde našli zamilovanejší párik. Leo potom aj v hľadisku pozorne sledoval vystúpenie svojej milej. Ktorému páru to podľa vás viac pristane, Bagárovej s Leonardom či Muradovovvi so Sabinou? Pozrite FOTO v GALÉRII.