Relácia RTVS Záhady tela priniesla nečakané priznanie herca Jozefa Vajdu. Ten bol s Petrou Černockou kapitánom jedného z tímov. Ich súpermi boli Lujza Garajová Šrameková s Mirom Nogom. Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, jednou zo súťažných otázok, nad ktorými sa kapitáni museli zamyslieť, bolo aj to, ako dlho v priemere trvá milostný akt. Kým Vajda sa pochválil svojím výkonom, herečka a niekdajšia predstaviteľka Saxany Petra Černocká bola v tomto smere veľmi pragmatická. „No, my sme realisti,“ zahlásil Vajda.

„Predohru a iné nerátajme, hovorme len konkrétne o akte,“ vysvetlil im moderátor Miezga. A potom to prišlo! Vajda verejne vytiahol pikantnosti zo svojej spálne. „Vieš čo, ja teda neviem, mne to trvá strašne, teda… nemôžeme však vychádzať zo svojej skúsenosti. Musíme dať priemer! Nechcem byť trápny, ale podľa mňa ten priemer je ten najnižší čas – 5,4 minúty,“ povedal herec. „Tiež som si to pomyslela, dlhšie by mi to pripadalo ako naťahovanie času,“ doplnila ho Černocká.