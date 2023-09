Spisovateľa Jozefa Banáša, ktorý už desaťročia žije v dome v bratislavskej Karlovej Vsi, možno vidieť v blízkom lesoparku behať, cvičiť alebo aj kočíkovať vnuka. Bývalý aktívny športovec sa udržiava v dobrej kondícii či je leto alebo zima. Keďže jeho dom je postavený v strmom kopci, stačí mu prebehnúť sa po záhradných schodoch a má odcvičené. A keď potrebuje ponaťahovať kosti, svaly a prekrviť mozog, ale prší alebo je už noc, zájde do malej miestnosti v dome, kde stojí špeciálna lavička. Zavesí sa na nej dole hlavou a to mu vraj pomáha.

„Všetkým, ktorí pijú kávu a majú z toho potom problémy so žalúdkom, odporúčam takúto sklopnú lavicu,“ povedal nám, predvádzajúc netradičnú pomôcku, ktorá mu nahrádza kofeín. „Netreba sa preklápať rýchlo, aby krv do hlavy vošla plynulo. Nemali by ste to robiť po cvičení alebo saune,“ vysvetlil už visiac dole hlavou.

„Hrával som volejbal, prvú ligu, a pri tom športe si poriadne rozbúchate chrbticu, kolená a všetky kĺby. Toto mi naozaj pomáha. Zavesím sa na pár minút a prekrvím si aj mozog. Stačia tri-štyri minúty a cítim sa lepšie. Už som však visel aj desať minút,“ povedal.

Poradil mu Brown

Spisovateľ priznal, že ho inšpiroval známy americký spisovateľ Dan Brown. „Keď som s ním debatoval, pýtal som sa ho aj na to, čo robí, keď pri práci zaspáva. Keď skrátka sedíte sedem-osem hodín a píšete, hlava je ako ‚oblbnutá‘. Povedal, že má takúto preklápaciu lavičku, tak ma nakopol a zohnal som si ju tiež. Ako som už povedal, nemusíte piť kávu, toto vás preberie za tri minúty. Keď som naozaj unavený, dvakrát denne sa zavesím na tri minútky...“ Preklápacia lavica mu teraz určite príde vhod aj preto, že píše nový román o slávnom Slovákovi Aurelovi Stodolovi – fyzikovi, ktorého celý svet považuje za otca parných turbín. Obdivoval ho aj Albert Einstein, s ktorým sa stretol na polytechnickom inštitúte v Zürichu. Einstein bol študentom, Stodola už vtedy uznávaná osobnosť. Stal sa tiež najmladším profesorom.

Vnuk dá zabrať

Ďalší benefit z visenia dole hlavou môže spisovateľ získať pri starostlivosti o malého vnuka. Ako prezradil aj na svojom Facebooku, chlapček, ktorý pribudol do rodiny vďaka dcére Adele a jej manželovi Viktorovi, je poriadne živý. „Občas mávame malého u nás, keď majú Adelka s Vikim povinnosti. Poviem vám, aj tých pár hodín dá zabrať. Obdivujem mamičky, ktoré majú viac detí natrvalo,“ prezradil s tým, že dieťa už nelezie štvornožky a to so sebou prináša horúce chvíľky.

„Ustrážiť deťúrence pripravené v každej chvíli strhnúť na seba tanier s polievkou či len obrus je drina. Stáť na vlastných však má aj mnoho predností, dieťa vypína a zapína pračku, umývačku či ventilátor a strká si do úst predmety nielen z dlážky, ale aj zo stola. Všimol som si, že malému sa najlepšie kaká, keď ho mám na koni, v tejto polohe aj veľmi rád prská na moju plešinu. Keď ho pre zmenu vezmem do náručia, s obľubou mi zhadzuje okuliare, podobne aj babičke. Vďaka tenisovým loptičkám, ktoré systematicky a rád hádže pod knižnicu, som tam našiel zopár zapadnutých vecí, po ktoré sa mi v časoch, keď som bol pružnejší, nechcelo zohnúť,“ priznal. Hneď však dodal, že nech dieťa plače, lieta, strháva veci zo stola či dolepí sa živicou zo šišiek, jediný jeho úsmev starých rodičov odzbrojí. „A sme ochotní chodiť po štyroch, bučať ako kravička či skákať ako koník. Robím to rád, lebo viem, že zákonite príde chvíľa, keď malý unavený zaspí a ja si môžem hodinu oddýchnuť pri kočíkovaní,“ dodal. Nezabudol samozrejme oceniť, že manželka urobí všetok servis okolo uspávania, kŕmenia, prebaľovania a „iných osviežujúcich činností“.

Keďže Jozef Banáš avizoval, že sa chystá na jeseň opäť do Švajčiarska ďalej skúmať život vedca Stodolu, bude si jeho manželka musieť pri strážení vnuka poradiť sama. Je však isté, že Mária Banášová, ktorá vychovala dve deti a preskákala s manželom kadečo, lavicu na zavesenie sa dole hlavou potrebovať nebude.