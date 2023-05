Jonatán Pastirčák momentálne nemôže nadávať na vesmír, že by mu neprial. Robí to, čo ho baví a o čom sníval od detstva, ide z projektu do projektu a nedávno si musel urobiť na poličke miesto na ďalšiu sošku – ocenenie za filmovú hudbu. Ale hlavne ho doma čakajú dva poklady, za ktoré by dýchal – manželka Táňa a polročná dcéra Míla.

Večer objatí

To, aký dokáže byť Jonatán emotívny, cítiť nielen z jeho hudby, ale vidieť aj v momentoch, keď má radosť. Ukázal to nedávno, keď sa odovzdávali národné filmové ceny Slnko v sieti. Na raute po skončení televízneho prenosu patril k tým kontaktnejším, vrelo sa objímal s kolegami aj so známymi, z tváre mu neschádzal úsmev. Jonatán, ktorý získal cenu za najlepšiu hudbu k filmu Svetlonoc režisérky Terezy Nvotovej, netajil radosť. „Je to super, je to príjemné. Naozaj som nečakal, že sa mi to môže udiať dva roky po sebe. Ale azda ešte viac ako moja cena ma teší to, že film Obeť režiséra Michala Blaška, ktorého som veľký fanúšik, získala cenu za réžiu a ako film roka,“ povedal nám Jonatán, ktorý si pred rokom odniesol Slnko v sieti za hudbu k filmu Čiary. V marci si prevzal v Prahe sošku Českého leva za film Arvéd spolu s českým kolegom Aid Kidom. Nominovaný bol pritom aj za film Svetlonoc. Skrátka, porazil sám seba.

Jonatán Pastirčák s cenou Slnko v sieti pod pazuchou a Anka Šišková v družnom rozhovore. Zdroj: MATEJ KALINA

Začal skoro

Na svojej prvej filmovej hudbe sa Jonatán Pastirčák podieľal už ako tínedžer, mal asi trinásť rokov. Išlo o krátky animovaný film Izidor o bezdomovcovi. Prvú „dospelácku“ filmovú šancu mu dala režisérka Tereza Nvotová vo filme Špina. Vo filme si dokonca aj zahral, ale nakoniec väčšina scén išla v strižni do koša. Vtipne v jednom rozhovore poznamenal, že nevie, či preto, že hral tak príšerne, alebo potrebovali skrátiť film. V každom prípade ho pozvala urobiť aj hudbu k jej filmu Mečiar...

Osvietenie príde zriedka

Každý hudobník tvorí inak. Ako to vyzerá, keď sa rodí Jonatánova filmová hudba? „Keď robím na filme, kde je už viac-menej hotový strih, čo bol prípad Svetlonoci, skúšam si hrať hudbu k danému obrazu, až kým nenájdem nejakú zvukovú paletu a zvukový motív, ktorý mi s tým stopercentne funguje. Je to experimentovanie, hranie sa,“ povedal nám. Nie je to žiadna relaxačná hra doma v obývačke či v záhrade, alebo náhle osvietenie vo vani, ale tvrdá systematická práca v štúdiu. „Sedím tam a skúšam zvuky, niekedy si k tomu hrám na violončele alebo si len zaspievam nejakú melódiu. Je to často pokus – omyl. Stáva sa, že príde len tak sčista-jasna nápad, ale je naozaj zriedkavé, že ma osvieti a odrazu to celé vymyslím. Je to skôr hľadanie,“ sklamal Jonatán možno tých, ktorí majú predstavu o náhlych vnuknutiach, ktoré si zapisuje hudobník na servítku v reštaurácii.

Je typ umelca, ktorý sa v štúdiu aj zabudne a trávi tam noci? „Občas zabudnem piť, ale inak nie, nestrácam pojem o čase. Je však pravda, že niekedy pri tvorbe ponocujem, pretože nemám na výber,“ povedal so smiechom, držiac v ruke o polnoci šálku kávy. „Kávu pijem stále a veľa, som kávičkár,“ podotkol.

Čo s ním urobilo rodičovstvo? Čítajte na nasledujúcej strane.