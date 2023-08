Koncom júla mala J.Lo narodeniny a rozhodne ich neodbyla. Došlo dokonca na tanec na stole, ako zverejnila na videu z oslavy. Hostia a Ben ju iste zasypali darčekmi, no očividne nestačilo.

Dokupovala darčeky?

Hneď začiatkom augusta totiž hviezda vyrazila na nákupy do Londýna a Paríža, kde utrácala napríklad v butiku Gucci. Vzápätí sa presunula do Talianska a pri pobrežie Amalfi si užívala more, ale aj miestnu kuchyňu. V reštaurácii si líniu rozhodne nestrážila. Zavítala aj na jeden z najkrajších ostrovov. Na Capri si zašla do reštaurácie Aurora na večeru a potom vystúpila v nočnom klubu, kde dovolenkárom zaspievala zopár svojich hitov. Domov sa rozhodne neponáhľala, podnik opustila až o pol druhej v noci. A to ju v ten deň čakal návrat do Ameriky. Na letisko v New Yorku vystúpila prekvapujúco svieža. Ak aj mala opicu, Ben sa o ňu už doma iste postará.