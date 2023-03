Leoš sa z malej princeznej, ktorú má spolu s manželkou Monikou, teší už rok. Tesne pred prvými narodeninami napísal dcérke na Instagrame dojímavý odkaz, ktorý chytí za srdce každého.

Moderátor, na rozdiel on iných celebrít, dcérku pred svetom neskrýva a s fanúšikmi často zdieľa krásne momenty, ktoré s malou Alex zažíva. Tentokrát sa pochválil fotkami, na ktorých má dcérku na pleciach. „Dievčatko moje, dnes je ti naposledy NULA. To to utieklo“ začal príspevok hrdý otecko.

„Zajtra máš prvé narodeniny. Nebudeš si na ne pamätať, ale ja si vybavím každú sekundu z toho dňa a budem ti všetko, keď budeš chcieť, rozprávať...,“ dodal ku krásnemu vyznaniu.