Pred niekoľkými dňami uplynulo už 33 rokov od chvíle, keď sa detský herec Tomáš Holý († 21) v marci 1990 zabil pri autonehode, len krátko pred svojimi 22. narodeninami, ktoré by oslávil 17. marca. Teraz by mal už 55 rokov a možno by z neho bol renomovaný právnik, ktorým sa rozhodol stať, keď sa mu herecké remeslo už zunovalo. Nič také sa však nestalo, môžeme si len predstavovať, ako by dnes vyzeral, keby ostal nažive. V spomienkach nám však navždy zostali jeho filmy Ako vytrhnúť veľrybe stoličku alebo Ako dostať otecka do polepšovne od Marie Poledňákovej († 81), ktoré sú dodnes nezabudnuteľné predovšetkým vďaka výkonom všetečného detského herca. Jeho hviezda stúpala vysoko, ale bohužiaľ predčasne zhasla.





Na svoju dávnu lásku nezabudla ani Lucie Bílá, ktorá na sociálnej sieti zverejnila jedinú spoločnú fotografiu s Tomášom, ktorá sa jej z tých čias zachovala. Pozrite FOTO v GALÉRII, aký krásny pár z nich bol a ako im to spolu pristalo. Lucie k fotke pripísala dojímavý text: "Pred pár dňami by mu bolo 55, pred pár dňami to bolo 33 rokov čo odišiel... TOMÁŠ HOLÝ, chlapec na ktorého sa nezabúda... Táto fotka je jediná ktorú mám, je zo Silvestra 89… Boli sme opití láskou a revolúciou a tešili sme sa na všetko čo príde…"



Nešťastná nehoda všetko zmarila. Tomáš pri nehode utrpel podľa lekára tri smrteľné zranenia, nemal šancu prežiť. Keď jeho rodičom, ktorí vtedy už roky nežili spolu, každému zvlášť oznámili, že ich syn zahynul pri dopravnej nehode, reagovali obaja rovnako. Považovali to za ďalší z Tomášových kanadských žartíkov a správe o jeho smrti ani jeden z nich nedokázal uveriť. A ako sa o Tomášovej smrti dozvedela jeho láska Lucie Bílá? Čítajte v pokračovaní článku na ďalšej strane.