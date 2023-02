Speváčka Sisa Sklovská (57) si na svoju prvú pusu, ktorú dostala v trinástich od kamaráta veľmi nespomína, ale na prvú pusu s manželom Jurajom Lelkesom nezabudne nikdy. „Bolo to presne 15. januára 2010 a o rok nato, v tento deň, sme mali svadbu. Valentín zvykneme oslavovať, vždy dostanem nádhernú kyticu a ideme na večeru. Tento rok je Valentín počas pracovného týždňa, tak ho pravdepodobne oslávime počas víkendu, keď nás čaká ples.“

Sisa Lelkes Sklovska a jej manžel Juraj Lelkes Zdroj: Martin Domok

Po 12 rokoch manželstva, keď Lelkesovci oslávili tzv. hodvábnu svadbu, stále vedia, ako toho druhého potešiť a vyčariť mu úsmev na tvári. Dôkazom toho, že láska v manželstve prekvitá, je aj druhá svadba, ktorú mali Lelkesovci pred dvoma rokmi, keď oslavoval Juraj sedemdesiatku a Sisa meniny. Obrad s účasťou rodiny a priateľov z radov celebrít bol extravagantný. Speváčka mala červené šaty, na hlave obrí diadém a namiesto „áno“ či „sľubujem“ zaspievala kus piesne Whitney Houston I will always love you.



