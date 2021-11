Hoci je muzikant sebavedomý solitér, zvykol si, že svojej krásnej partnerke robí často garde. Sprevádzal ju aj na večierok Harper’s Bazaar, ktorý oslavoval 25 rokov pôsobenia v Českej republike. Daniela medzi hosťami nemohla chýbať, pretože je nielen modelka, ktorá sa pravidelne objavuje na stránkach módnika, no je aj kmeňová autorka a vyše roka tu má vlastnú rubriku.

Vrásky prizná, svadbu nie

Kráska budila medzi hosťami veľkú pozornosť. Nerobilo jej problém hovoriť na tému veku, za vrásky sa nehanbí, sú svedectvom naplneného života. Na to, či je vydatá za Haberu, však opäť odmietla odpovedať, vraj si to nechá pre seba. Ak má však moderátorka odvahu, nech sa opýta Paľa. Spevák bol na svoje pomery nezvykle zhovorčivý. Bývalej žene lídra Olympicu Petra Jandu, Martine sa priznal, že v ich vzťahu sú lepšie a horšie dni, no rozhodne ho to od svadby s Danielou neodradí. Ženatý síce nie je, ale určite sa s ňou raz ožení.