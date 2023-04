Agáte Hanychovej takmer vybuchol účet na sociálnej sieti od množstva gratulácií. Jej Rozárka je už na svete. Agáte určili lekári termín pôrodu na 28. 4. 2023, teda presne na deň jej 38. narodenín. Lenže dievčatko sa na svet poponáhľalo. "A je to!" napísala stručne Agáta Hanychová, ktorá sa tak stala už trojnásobnou mamou, a na sociálnu sieť pridala aj dojemný záber z pôrodnice.



Obrovskú radosť má aj jej mama Veronika Žilková, ktorá sa samozrejme s radostnou novinou pochválila na sociálnej sieti. "Moja statočná dcéra ešte včera utekala pred koledníkmi, potom pripravila Veľkú noc celej rodine a dnes si odskočila do pôrodnice. Agátka, si najväčšia frajerka a Rozárka, teba s láskou vítame," napísala šťastná herečka.



Pri pôrode bol po prvý raz vo svojom živote prítomný aj otec Rozárky Jaromír Soukup, usmiata a šťastná Agáta sa podelila o ich spoločné zábery rovno z pôrodnice. "Tak holčičky, ja len, že som to zvládla, a Jaromír tiež, však," otočila sa Agáta smerom k Soukupovi. Pohľad na šťastného, no zničeného Soukupa stál zato, vyzeral takmer, ako keby rodil on, a nie Agáta, zhodli sa vzápätí fanúšičky, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



Jaromír len s vďačnosťou v očiach smerom k Agáte povedal: "Ty si to zvládla," a Agáta pokračovala: Rozárka je teraz na meraní a vážení, a ja by som sa už išla osprchovať, ale vraj musím ležať... A živák... ja by som chcela, ale tu Jaromír nechce... Vraj nie som normálna," dodala ešte so smiechom Agáta.