Pred pár dňami došlo na očkovanie aj na oddelení doživotných trestov v Leopoldove. Vakcínu dostal Jozef Slovák či jeho spoluväzeň Jaroslav Garaj. Ich „sused“ z cely oproti, Ondrej Rigo, pred ktorým sa v deväťdesiatych rokoch triasli všetky Bratislavčanky, však medzi zaočkovanými chýbal. Pre vážne zdravotné problémy už nie je vo väznici, ale podľa všetkého v nemocnici. Jeden čas sa dokonca medzi väzňami klebetilo, že umrel. „Má však ešte veci v sklade, tak asi stále žije. Nie je tu vyše mesiaca, a keď sme sa pýtali, kde je, povedali nám, že v špitáli. Už predtým mal problémy so srdcom a dostal aj nejaké porážky. Vlastne len ležal,“dozvedeli sme sa z Leopoldova.

Nočný fantóm

Ondrej Rigo sa do histórie zapísal ako najbrutálnejší slovenský vrah. Doživotný trest dostal za deväť dokázaných vrážd a jeden pokus o vraždu. Trúfal si hlavne na spiace obete. Do bytov vnikal pootvoreným oknom a ženy (plus jedno dieťa, čo spalo pri mame) surovo zabíjal v spánku a s mŕtvolami súložil. Keď ho chytili, krátko po čine, vraj bol ešte v tranze, ako anakonda, ktorá zhltne obrovskú korisť.

Na začiatku 90. rokov kvôli Rigovi Bratislavčanky spali pri nočnej lampe a zatvárali vetracie oblôčiky – malý mužík sa nimi vedel prešmyknúť naozaj ako had. Ako ho však vnímali spoluväzni?

Utlmený liekmi

Jozef Slovák, ktorý sám má na rukách ženskú krv niekoľkých obetí, s ním sedel vo väzbe. „Veľmi sme sa nerozprávali. Nebolo o čom. Ale bol divný. Raz som sa prechádzal po cele a on na mňa vyletel, že mu zacláňam okno. Pritom bolo hore pri plafóne,“ smeje sa a aj otázka, či sa pri psychopatovi nebál zaspať, ho pobaví: „Skorej on sa bál mňa.“

Zvrátené chúťky vraj v base Rigo neprejavoval. „Prosím vás, po tých liekoch, čo dostával? Ja som si Tisercin (liek, ktorý sa používa sa na liečbu akútnych psychotických stavov, pozn. red ) vypýtal raz, keď som v noci nemohol zaspať. A ešte na raňajkách som zrazu zaspal nad párkami. Prebral ma pedagóg, ktorý má našiel s hlavou v tanieri horčice.“

Zúrivec

Na doživotí sa vraj Rigo zabával rozoberaním hodiniek a rádií: „Poprosil sestru, aby mu poslala rádio, a o tri hodiny bolo na súčiastky. Čo si pamätám, takto ich zničil asi 8,“ spomína Slovák a dodáva, že bol povestný výbuchmi zlosti. „Bol v cele šikmo od našej a so spoluväzňom sa niekedy tak hádali, že sme nepočuli televízor.“

Aj Slovákov spolubývajúci, Jaroslav Garaj, dodal, že keď to na Riga prišlo, bol konfliktný a agresívny. „Boli sme spolu aj v Ilave. Keď mal svetlé chvíľky, hrali sme šach a normálne rozprával. Bol to však nervák, najmä keď nemal čo fajčiť. Raz za nami na návštevu prišiel jeden Róm, východniar, a ten sa Riga opýtal, za čo sedí. Povedal mu – máš tri minúty, aby si vypadol, potom ťa roztrhám ako žabu.“

Garajove slová len potvrdzujú fakt, že Rigo sa napriek nezvratným dôkazom k svojim činom nikdy nepriznal. Možno to urobí aspoň na smrteľnej posteli, hoci od pekla ho asi nič neuchráni.

Stretnutie s Ondrejom Rigom

V roku roku 1991 panoval v Bratislave strach. Najmä medzi ženami, ktoré žili na prízemí či v pavlačových domoch. Je jedno, koľko mali rokov. Veď najstaršia Rigova obeť mala 88, najmladšie bolo dvadsaťjedenročné dievča. Zabil aj pätnásťročného chlapca, lebo spal vedľa svojej mamy… Aj ja si pamätám na krvavú plachtu, ktorú na ulici vystavil zúfalý otec zavraždenej dcéry. Bolo horúce leto, a tak ho mladé dievča, ktoré do noci hralo na gitare, nechalo otvorené. Nezachránilo ho ani to, že v byte spala aj jej babka. Bola hluchá a nepočula, že vedľa ktosi dobil vnučku na smrť a umierajúcu ju znásilnil.

Naša rodinná známa bola v deň vraždy u jednej z obetí na návšteve. Chvíľu aj premýšľala, že tam prespí, no napokon si to rozmyslela a išla domov. Zachránilo jej to život. V tú noc preliezol násilník pavlačovým oknom a jej kamarátku dobodal nožom. Ráno ju našiel syn, ktorý spal v detskej izbe. Túto vraždu sa však Rigovi nepodarilo dokázať, takže je vedená ako neobjasnená. Pre detektívov na čele JUDr. Jozefom Vachálkom, ktorý spoločne s kolegami dostal Riga za mreže, je však páchateľ jasný…

Vraždy

Rigovo vyčíňanie sa začalo v roku 1990 v Nemecku, kde umlátil dve ženy. V Holandsku zabil tretiu. Potom začal vraždiť Bratislavčanky. Prvou obeťou bola babka v domove dôchodcov. Potom mama so synom, ktorí spali v ubytovni. O necelý týždeň sa pokúsil zavraždiť Janu B. Mimochodom, v ten večer vliezol najprv do okienka v susedstve. Viedlo však do zamknutej špajze, čo obyvateľke bytu zrejme zachránilo život. Po nevydarenom pokuse o vraždu vydržal bez krvi necelé štyri mesiace. Potom odstránil sieťku na kuchynskom okne prízemného bytu neďaleko Záhradníckej…

Poslednú vraždu spáchal Rigo v marci 1992. V pavlači na Obchodnej ulici… Vtedy mu však už polícia bola na stope. Pár hodín po vražde ho Jozef Vachálek prišiel zatknúť do Carltonu, kde robil šatniara.

„Ešte bol v tranze, ako had, ktorý práve prehltol korisť. Na topánkach a nohaviciach mal stopy krvi a v jeho skrinke sa našli šperky, ktoré patrili obeti,“ spomínal v Šarme bývalý kriminalista.

Napriek dôkazom vrátane nespochybniteľných testov DNA sa Rigo nepriznal. O krvi na šatách tvrdil, že je to sirup, o jeho spermiách na obeti, že ich narafičila prostitútka z erotického salónu. Nezlomilo ho ani svedectvo Jany B., ktorá jasne videla jeho tvár, lebo do izby, kde s ním bojovala o život, dopadalo svetlo pouličnej lampy. Pamätala si aj nahrubo zaštopkané bledomodré nohavice, ktoré polícia naozaj našla uňho v šatníku.

Každému je predsa ľúto…

Vtedy sme s Jozefom Vachálkom pochodili aj miesta činu. Telefonovala som s Janou B, ktorá jediná besnenie prežila. Už o ňom nechcela hovoriť, no vyjadrila súcit nad obeťami: „Veď čo už mohol urobiť horšie, než že tie ženy zmasakroval, zabil a strašným spôsobom ponížil?!“

Susedka, ktorá ju vtedy našla, bola zhovorčivejšia. Ešte stále totiž v dome bývala.

„Dole na dvore ukradol motyku a na pavlači pristavený rebrík. Potom preliezol vetracím okienkom. Mňa zobudil syn – mami, hore niekto hrozne búcha! Tak som tam bežala a našla som ju. Bola ešte v šoku, veď ju ranou do hlavy zobudil z tvrdého spánku. Našťastie sa zlomila násada, no aj tak ju bil ďalej. Ona je však silná žena, nakoniec sa ubránila. Ale hrozne ju domlátil a ešte ju sotil na horúce kachle,“ opísla nám.

Vďaka Jozefovi Vachálkovi som napokon v Leopoldove navštívila aj Riga a spravila s ním rozhovor. Tu je úryvok z neho.

Ľutujete aspoň trochu, že ste ublížili toľkým ženám?

Každý človek predsa cíti ľútosť, najmä po čase.

Nemátajú vás spomienky?

Nie, nemám halucinácie.

Plakali ste niekedy v živote?

Áno, v roku 2000, keď umrela moja mama. Zrazilo ju auto. Vtedy mi tiekli slzy.

Mali ste niekedy niekoho rád?

Mamu a aj otca.

Prečo ste boli ako dieťa v polepšovni?

Keď sme boli malí, boli sme horšie deti. V štrnástich ma vzali do polepšovne a potom do domova aj so súrodencami. Boli sme tam rok. Mame nás zobrala sociálka, keď otca zavreli. Ale naši boli dobrí, nebili ma.

Boli ste ženatý?

Áno, dva razy. Prvý raz som sa oženil na vojne. Ale keď sme sa vrátili do Bratislavy, začala žiarliť. Viete, východniarka. Tak sa vrátila do Popradu, bol som ju odprevadiť na stanicu.

Chodí sem za vami niekto?

Naposledy v roku 2005 bola za mnou dcéra. Napíšte, nech sa mi ozve. Už mi ani nenapíše, asi pre brata. Je na mňa nahnevaný, že mal mojou vinou vtedy v Nemecku problémy.

Čo robíte celé dni?

Pracujem. Ja robím rád a aj mi lepšie prejde čas. Šijem topánky, mužské aj ženské. A dobre šijem, bez chýb.

Čo pre vás znamená doživotný trest?

Mne už na ničom nezáleží. Ale stále vidím nádej, že sa možno raz ešte dostanem na slobodu.

Viete, že pre ľudí ste chladnokrvná vraždiaca beštia?

Áno, ja som všetko čítal. To ja viem, že ma nenávidia...

Čo by ste spravili, keby tu teraz namiesto mňa sedela tá žena, ktorá ako jediná prežila útok? Ani jej by ste nepovedali aspoň ľutujem?

Ja som tam nebol, ja som to nespravil…