Malo to byť luxusné sídlo prominentného páru, ale zdá sa, že dni svojho poslania pre rodinu má definitívne zrátané. Rozľahlý dom, kde Patrik Vrbovský a moderátorka Jasmina Vrbovská Alagič žijú, by mohol čoskoro doslúžiť svojim pánom.

Nehnuteľnosť v obci Malinovo, ktorá sa nachádza niekoľko kilometrov od hlavného mesta, pritom zaľúbené hrdličky kupovali v septembri 2018. Respektíve sa o to vtedy postaral po uši zamilovaný muzikant, jediný vlastník domu, ktorému s financovaním pomohla banka. Cieľ bol jasný – vybudovať hniezdočko, v ktorom so svojou láskou vytvoria domov a rodinné zázemie pre ich dieťa.

V tomto dome žije Jasmina s Patrikom. Zdroj: Arvin & Benet

Dizajnový barak

Hacienda so zastavanou plochou a s nádvorím 352 štvorcových metrov a so záhradou ďalších takmer 700 štvorcových metrov mala podľa medializovaných informácií vytiahnuť z vrecka rapera takmer pol milióna eur. Za to však získal viacizbový dom s veľkým bazénom ako stvoreným aj na žúry.

Nachádza sa v ňom moderná kuchyňa, veľká obývacia izba s kozubom obloženým vzácnym kameňom pre romantické večery, rozľahlá vstupná hala, rustikálna jedáleň a tiež obrovská a dizajnovo vyladená kúpeľňa so sprchovým kútom i vaňou.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.