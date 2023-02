Miro Jaroš si podľa svojich slov na hejty na jeho osobu zvykol. To, čo sa stalo nedávno, však prekročilo všetky hranice. Ľudia sa totiž verejne posmievali jeho mame, ktorá, mimochodom, nedávno prekonala vážnu chorobu. Kauzu si vtedy všimla redakcia Plus JEDEN DEŇ.

„Niekto ma označil v komentároch pod článkom, ktorý vyšiel o mne a mojej mame, vraj: „Miro, preboha, daj matke spraviť zuby, nech sa tu takto nevyškiera!“ alebo „Pani by sa mala nad sebou zamyslieť a nie vystavovať svoj chrup na verejnosti“, písalo sa v ďalšom príspevku. Priznávam, že moja prvá reakcia po prečítaní bola, že do mňa vošiel hnev. Nádych, výdych... Potom si hovorím: V čom budem lepším človekom, ak to vrátim ďalším útočným komentárom? Nenávisť plodí nenávisť. Tu som sa zastavil...“ zveril sa Jaroš v novembri minulého roka.

Miro tiež priznal, že zuby jeho mamy poznačila náročná liečba. „Moja mama mala rakovinu a po ťažkej liečbe ožarovaním sa jej zničili zuby. Daň za to, že sa vyliečila. Nikdy o tom nehovorila, ale domnievam sa, že to pre ňu nebolo ľahké,“ priznal.

Pokračovanie na druhej strane ›››