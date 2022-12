Ako to, že jej to neprekáža, že sa zrazu všetci dozvedia o tom, ako sa zamilovala, ako vyzerá jej milostný život, či dokonca detaily z pôrodnice? Pretože ich zverejnil jej muž Jaro Bekr. Napísal knihu Na toto vás nikto nepripraví. Odvážne otvorenú, ale o to sympatickejšiu. Svoju „divu“ predstavuje ako (ne)obyčajnú ženu, ktorú miluje rovnako vášnivo a nežne ako v deň, keď sa do nej pred trinástimi rokmi zaľúbil. Hoci primárne sa chcel podeliť o svoje skúsenosti rodiča, z každej stránky sála taká láska k manželke, že nie div, že známa herečka proti odtajneniu privátneho života neprotestovala.

Noc, ktorá zmenila život

Kde sa zrodila láska jednej z najstabilnejších dvojíc slovenského šoubiznisu? Ako inak, zárodok bol na javisku a Jaro bol vtedy tínedžer. Zamiloval sa do nej, samozrejme, platonicky, keď ju ako začínajúcu herečku videl v Radošinskom naivnom divadle. Ona vtedy o ňom nemala ani tušenia. Všetko do seba zacvaklo po rokoch. Osudové stretnutie spôsobila noc, keď sa odovzdávali filmové ceny

Slnko v sieti, kde sa Bekr staral o choreografiu tanečníc a Monika odovzdávala s Lukášom Latinákom jedno z ocenení.