Jarmila Lajčáková Hargašová (55) má po boku svojho manžela Miroslava Lajčáka pestrý život. Aj vďaka jeho vysokým funkciám precestovala kus sveta a zoznámila sa so zaujímavými ľuďmi. Dnes je ale už viac na Slovensku. Má dve krásne dcéry Laru a Vanesu.

Staršia Vanesa ju začiatkom februára 2018 urobila babičkou. "Som babka a vôbec sa za to nehanbím. Mám päťdesiatjeden rokov a nemám žiaden dôvod hrať sa na mladšiu. Dcéra rodila v rovnakom veku ako ja ju. Ibaže vtedy mi vraveli, že som staršia prvorodička, a jej dnes, že je veľmi mladá… Som presvedčená, že všetko je tak, ako má byť, v súlade s prírodou. A je fajn, že mám ešte dosť sily na to, aby som mohla pomáhať," povedala v tom čase Šarmu. Vtedy žila s mladšou Larou v New Yorku ale aby bola vnukovi nablízku, priletela na Slovensko.

Ako však teraz priznala Novému Času, do rodiny pribudol ďalší vnuk. Fakt, že dcéra má dvoch chlapcov, okomentovala tak, že ona je z troch sestier, má dve dcéry, ale chlapci sú "celkom iná energia".

Kým so staršou dcérou prežíva hlavne radosť z vnukov, mladšej dcére teraz drží palce k blížiacim sa maturitám.