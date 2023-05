Rodáčka z Prešova Jana Majeská žije svoj sen – aj v súkromí, aj v práci. S hercom Marekom Majeským, s ktorým sa dala dokopy ešte počas študentských čias, vychovávajú dve dcéry – Emu (12), ktorá si dokonca zahrala aj v niekoľkých seriáloch, a Hanku (8). Herečka, ktorá rozumie všetkým úskaliam hereckého chlebíčka, vytvára manželovi všetky podmienky na to, aby sa mohol realizovať. Keď si s Marekom založili rodinu, prirodzene odsunula svoje ambície a venovala sa deťom. Hrať v divadle bolo komplikované, preto sa viac orientovala na dabing. O období, keď nebola na javisku alebo na obraze, nehovorí ako o obete, naopak, veď rodičovstvo je nádherné a dabingu, ktorému sa venovala už od vysokej školy, sa vzdať nemusela.

Manželia, samozrejme, trávia radi čas aj spolu, ale jeden druhému vedia dopriať aj čas pre seba – Marek si napríklad nedávno zacestoval do Indie. Aktuálne sa manželia objavujú v konkurenčných televíziách – on v jojkárskej Nemocnici, ona v markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám. S postavou manželky nacistu Helgy Klausovej má málo spoločného, no užíva si to. Aj zo ženského hľadiska – kostýmové výtvarníčky jej dopriali naozaj úchvatné šaty...

Janu Majeskú sme fotili na lodi na Dunaji – symbolicky aj pre názov seriálu, ale aj preto, že sama má k vode, konkrétne k jachtingu, blízko.

Ako ste sa k jachtingu dostali a čo pre vás znamená dnes?

Moji rodičia mali malú plachetnicu. V lete sme na nej jazdievali na Domaši aj s ostatnými kamarátmi, ktorých rodičia boli podobne nadšení. Ráno sme nasadli na lodičky, robili si výlety a večer sa vracali do lodenice. Dnes je to oveľa sporadickejšie, keďže času je menej, ale o to vzácnejšie.

Jachting je určite príťažlivá činnosť a pre vás zrejme aj jeden zo spôsobov, ako udržiavať blízky vzťah s deťmi, však? Zážitky spájajú...

Snažím sa s deťmi tráviť všetok voľný čas, kým nám ešte neuletia preč. Veľmi by som chcela, aby mali na detstvo pekné spomienky. Snažíme sa im ukazovať svet, možnosti, prebudiť v nich záujem a radosť zo života.

Jana Majeská miluje jachting. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Chodíte si vetrať na vodu hlavu aj s manželom Marekom?

Ak je čas, väčšinou vybehnem len s deťmi a kamarátmi, ktorí sa tomu venujú dlhodobo a majú loď, na ktorej môžeme jazdiť. Je to celodenná aktivita, preto si vyžaduje viac času. Mali sme náročnejšie pracovné obdobie, ale verím, že sa k tomu opäť čoskoro vrátime. Marek nás však podporuje len z móla alebo využije čas, keď má doma pokoj, a venuje sa práci.

Máte s manželom nejakú spoločnú aktivitu, pri ktorej sa zabavíte, odviažete, oddýchnete si?

Veľmi radi cestujeme alebo si robíme rôzne výlety do okolia. Deti už dorástli do veku, keď ich cesty s nami ešte bavia, a zvládajú aj náročnejšie výlety a trasy.

