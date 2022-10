Herečka Jana Lieskovská vníma život ako dar, z ktorého by sme sa mali tešiť. Ale ani ona to tak nemala vždy nastavené v hlave. „Kedysi som bola smutná princezná. A tiež som bola ten človek, ktorý si všetko ospravedlní vecami, ktoré sa mu v prihodili: ,Ja mám právo byť smutná, lebo som zažila… neviem čo...‘ Ale máme TU a TERAZ. Dnes svieti slnko, sme zdraví, máme pri sebe niekoho. A každý človek má niečo, čo ho môže tešiť, akýsi dar. Stačí si ho len všimnúť. A v tom je základ šťastia,“ priblížila nám.

Lieskovskej v horších dňoch pomáha práca s deťmi, ktorým osud uštedril väčšie prekážky do života. „Pre mňa sú majákom aktivity pre Nadáciu detského kardiocentra. Hoci tieto deti majú toho oveľa viac na pleciach, čo musia zvládnuť, ešte ony sú tie, ktoré vám energiu odovzdajú. Sú tam štvorročné deti, čerstvo po operácii srdca, a tešia sa z každého dňa. A to je pre mňa preplesk, ktorý ma preberie z mojich vlastných zlých dní.“

Netreba to siliť

Zároveň si myslí, že treba byť k sebe úprimný a pozitivitu nesiliť. Nedá sa to oklamať. Ak to nejde úprimne zvnútra, nepomôže nám to. A nepomôžu ani naučené formulky „mysli pozitívne“ a podobne. Namiesto nich je podľa Janky možné skúsiť niečo iné: „Vypočuť si toho človeka, prečo to tak má. Prejaviť záujem. Nemusí to byť vydretý úsmev. Aj ja sa snažím byť k sebe úprimná a prijímať aj zlé nálady, ktoré sú tiež v poriadku. Prijať samého seba, mať sa rád a poznať sa so všetkým, čo k tomu patrí. Verím v silu pozitívneho myslenia, mne samej veľmi pomohlo. Ale nemôže byť silené.“

Janka v rozhovore pre Šarm prezradila, že jej svojho času veľmi pomohlo, že sa naučila byť šťastná iba sama. A možno jej práve táto spokojnosť a vyrovnanosť pritiahla do života lásku, ktorú nedávno s hudobníkom Robertom Balzarom spečatili aj úradne. Chceli sme preto vedieť, čím ju jej, dnes už manžel, zaujal: „Robert každého hneď odzbrojí svojou otvorenosťou, humorom a priateľskou povahou. Je láskavý, múdry, charizmatický, usmievavý, pozorný, starostlivý. Veľmi veľa sa spolu smejeme, máme množstvo spoločných koníčkov a tém na nekonečné rozhovory. Milujem tú pohodu, ktorú spolu máme. Stačí nám balkón, gramofón, fľaša vína a sme tí najšťastnejší ľudia na svete,“ priznala pre náš týždenník s úsmevom.

Jana a Robert sa našli a sú spolu šťastní. Zdroj: Facebook Jany Balzar Lieskovskej

