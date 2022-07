Moderátorka diskusných relácií Na hrane a Analýzy Na hrane Jana Krescanko Dibáková nedávno skritizovala ministra financií Igora Matoviča. Pobúril ju jeho nápad, že do politických debát by mali dovolené chodiť len zástupcovia strán, ktoré sa dostali do parlamentu.

„Prepáčte, chcete ma prinútiť moderovať diskusnú reláciu napríklad s človekom odsúdeným za extrémistický trestný čin? A o čom? O DPH? O školských jedálňach? Prepáčte, ale diskusie v tejto krajine moderujú príčetní (väčšinou vzdelaní a skúsení) ľudia, ktorí si na základe nejakých kritérií vyberajú hostí (relevancia, orientácia v téme…),“ napísala na sociálnej sieti Krescanko Dibáková.

Jojkárka o pár dní nato hostila ministra vo svojej relácii, a tak nás zaujímalo, či si dvojica vyčistila v tejto téme stôl. Zároveň nám prezradila, čo sa deje v útrobách televízie pred skončením debaty i po nej a ako to má nastavené doma.

Vy ste jednou z kritičiek nápadu Igora Matoviča, kto by podľa neho mal chodiť do politických debát a ako často. Bola to pre vás posledná kvapka?

Myslím si, že to nebola posledná kvapka, práve ja som bola prvou kvapkou, lebo som prakticky okamžite na tento nápad reagovala na sociálnej sieti, čo si potom všimli aj iní kolegovia. Je to mimoriadne vážna vec, lebo ak sa tieto návrhy len tak objavujú a začne sa o nich hovoriť a považujeme ich už v zárodku za nebezpečné, tak je to obrovské riziko. Ja som zareagovala veľmi ostro, aby sme si uvedomili, že toto sme tu ešte nemali. „Plíživou“ cenzúrou by sme sa dostali do situácie, že budeme mať veľký problém s diskusnými reláciami. A zároveň som chcela poukázať na to, že práve politici sú tí, ktorí komplikujú politickým moderátorom aj výber hostí, aj zloženie a tvorbu samotnej diskusnej relácie.

Myslíte to tak, že odrieknu účasť alebo pozvania dlhodobo ignorujú? Minister Matovič nebol v relácii rok, no predpokladám, že ste ho opakovane volali.

Je to tak. Táto situácia paradoxne priniesla jeden pozitívny moment, a to, že Igor Matovič sa začal objavovať v diskusných reláciách, kde doteraz odmietal partnera, ktorý mu bol ponúkaný. Pravda je, že aj z druhej strany to nie je jednoduché. Ja som sa napríklad do nedávnej relácie Na hrane snažila Igorovi Matovičovi zohnať do diskusie Ladislava Kamenického ako jeho predchodcu vo funkcii ministra financií. Smer nebol ochotný poslať žiadneho respondenta do diskusie práve s Igorom Matovičom a to je dlhodobá situácia. Prakticky jediný, ktorý je ochotný diskutovať s Igorom Matovičom, je, a to až teraz, Matúš Šutaj Eštok a Erik Tomáš. Čiže na­ozaj bol problém vyskladať duel. Zároveň si nemôžeme dovoliť to, že si budeme pozývať Igora Matoviča len samého. Ak by sme to v diskusných reláciách umožnili, otvorili by sme Pandorinu skrinku a politici by chceli chodiť už iba sami.

Čím to je, že Igor Matovič alebo aj Robert Fico dlho odmietali politické debaty?

Myslím, že motivácie sú rôzne. Veľmi často hrá úlohu aj osobná animozita, keď sa politici navzájom nemusia vystáť. Niekto je temperamentnejší, ten druhý mu nevyhovuje alebo je za tým bývalý konflikt, takže sa tí ľudia v štúdiu jednoducho neznesú. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je o snahe politikov mať voči sebe dostatočne funkciou obohateného partnera. Stalo sa nám v minulosti, že podpredseda NR SR odmietol radového poslanca.

