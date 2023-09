"Počas môjho života, tobôž odkedy máme deti, som sa ani na milisekundu nezaoberala tým, že by sa niečo také mohlo stať," hovorí manželka herca Jána Dobríka Lenka o onkologickom ochorení ich mladšieho dieťaťa. Sedemročný Timko bojuje s akútnou lymfoblastovou leukémiou (ALL) a spolu s ním aj jeho rodičia. Je to beh na dlhú trať.

Kedy a ako sa prišlo na to, čo vlastne Timka trápi?

Ján: Večer šiesteho júla sa začal sťažovať na veľmi silné bolesti v krížovej časti chrbta, tak som s ním išiel v Žiline na pohotovosť. Odtiaľ nás poslali domov okolo pol jednej s tým, že lekári ani röntgenom, ani vyšetrením, ani rozborom moču neprišli na dôvod bolestí, ktoré mu medzitým dokonca ustúpili. Keď sme sa vracali k autu, dokonca si vyskakoval... Ale o pár hodín, o pol piatej ráno, sa znovu začal sťažovať s plačom na veľké bolesti slabín, tak sme na tú pohotovosť išli znovu. Syna už hospitalizovali. Vzali mu krv, podstúpil sono a hneď, ako prišli výsledky, doktorka si ma zavolala na chodbu. Oznámila mi, že nás sanitka prevezie na detskú onkológiu do Banskej Bystrice, pretože všetko nasvedčuje tomu, že Timko bude onkologický pacient.

Mozog niekedy potlačí extrémne stresujúce chvíle. Čo si z toho momentu pamätáte?

Pamätám si, že tá doktorka bola oblečená kompletne v modrom nemocničnom mundúre, mala blond vlasy, a keď mi to povedala, tak som som sa musel oprieť o na žlto namaľovanú stenu...

Ako prebiehal prvý, absolútne neplánovaný deň v nemocnici? Dostali ste všetky informácie, ktoré ste boli schopný vstrebať alebo to bol neistý krok do neznámeho kolotoča udalostí a nechápali ste, kde ste sa to vlastne ocitli?

J: Bol to priesečník oboch vecí. Život sa nám v ten piatok otočil zo sekundy na sekundu, nedialo sa predtým nič, čo by predznamenávalo takúto vážnu chorobu. Prišli sme teda do nemocnice na oddelenie, ktoré vyzeralo veľmi pekne, dostali sme izbu číslo tri a sanitárka mi začala ukazovať: Tu je chladnička, tu je mikrovlnka, tu je spoločenská miestnosť, tu si môžete zložiť veci, keď vám príde návšteva. Prekvapilo ma, že sa všetci stavali ako k hotovej veci, že na tomto oddelení strávime veľmi dlhý čas. V tej chvíli som mal od doktorov informáciu, že čakáme do pondelka na odber vzorky kostnej drene, ktorá definitívne vyvráti alebo potvrdí diagnózu. Ale doktorka hneď dodala: „Pán Dobrík, všetko nasvedčuje tomu, že ide o leukémiu.“ Tak toto boli prvé chvíle na oddelení.

Lenka: Ešte sa vrátim k prejavom choroby. Tým, že je to akútna leukémia, symptómy sa rozvinuli v priebehu troch dní. Nebolo to niečo, čo by sme si mali alebo mohli všimnúť skôr. Navyše, ani na milisekundu mi nikdy nenapadlo, že by sa niečo také mohlo stať.

Rodičia si napriek všetkému, ak sa niečo udeje, často kladú otázku, či niečo zanedbali, kde urobili chybu. Položili ste si ju tiež?

L: Nie, takéto otázky sme nemali. Ani sa nehneváme na svet, ani na nespravodlivosť, ani na nič. Jednoducho, diagnózu sme prijali hneď ako nahlas zaznel predpoklad. Myslím, že takúto diagnózu nevyslovia lekári len tak, pokiaľ si nie sú vo svojom vnútri istí. Nastavili sme sa tak, že bude treba podstúpiť liečbu, ktorá nejaký čas trvá a musíme to zvládnuť. Krôčik po krôčiku, od jedného dňa k druhému, pretože tu sa nedá nič plánovať dopredu. Dnes je niečo tak, zajtra môže byť inak. V tomto je to náročné.

