Iveta Malachovská uviedla minulý rok do kín dokumentárny film o opernom spevákovi Petrovi Dvorskom. Pracovala na ňom ako režisérka a producentka. Netajila, že to bola krásna práca, no zohnať peniaze na projekt bolo extrémne náročné. Klopala na mnoho dverí, nie všade boli ochotní venovať financie na kultúru.

Aj samotný Peter Dvorský sa vyjadril, že hoci sa do dokumentu nezmestilo mnoho vecí, pokračovanie zrejme nebude. Zohnať materiály z veľkých svetových divadiel vrátane japonského, "stálo strašné peniaze", a pritom žiadali iba jednu či dve minúty záznamu.

Na nedávnom udeľovaní filmových cien Slnko v sieti neskrývala Iveta Malachovská ľútosť nad tým, že sa dokument o žijúcej legende nedostal ani do nominácií. Čo si myslí o slovenskom filme, dala jasne najavo pre Šarm. JEJ JASNÝ ODKAZ FILMÁROM A TVORCOM SI POZRITE VO VIDEU. V skrátenej verzii ho nájdete vo FOTOGALÉRII.