Málokto si vytrpel ako on. Hoci v októbri oslávil iba 25. narodeniny, aj jeho život by už vydal na seriál. Zdanlivo sa Artík narodil do zlatej klietky. Mama slávna speváčka Iveta Bartošová (†48), otec dirigent v orchestri Karla Gotta Ladislav Štaidl (†75). Lenže rodina sa rozpadla a on zostal s labilnou matkou, ktorá striedala podivných mužov, depresie utápala v alkohole, omamovala sa liekmi a huckala ho proti otcovi.

Predčasná dospelosť

Zverejnila napríklad, že Štaidl bol proti jeho narodeniu, takže Artur s otcom prestal komunikovať. Ako však Iveta padala ku dnu, našiel u neho oporu. Pomáhal mu vyrovnať sa s jej samovraždou aj ďalšou traumou, že Ivetin posledný muž Josef Richtář odmietol vydať jej urnu. Bohužiaľ, Artur si zázemie u otca dlho neužil, tohto roku sa kapelník stal obeťou kovidu.

Možno pre traumy, ktorými prešiel, nepatrí Artur medzi deti slávnych, ktoré sa odmala uchytili v šoubiznise. Istý čas mal síce kapelu, ale dieru do sveta neurobil. Namiesto hudby sa dokonca istý čas pokúšal živiť ponukou vodných fajok.

Prekvapujúci súhlas

Artur v súvislosti so slávnymi rodičmi, maminou tragédiou či šialeným Josefom Richtářom zažil ako tínedžer poriadne mediálne peklo. Život s problémovou mamou ho v detstve poznačil, navyše mal neustále v pätách fotografov a verejnosť riešila jeho vzhľad či nadváhu. Preto všetkých prekvapilo, že teraz, keď má relatívny pokoj, dal súhlas, aby sa rodina zase pripomenula. Presvedčil aj babku, ktorá publicitu neznáša. Vraj dala súhlas len kvôli nemu.

Nepôjde však o škandalózne dielo, čo naznačuje aj fakt, že Ivetu stvárni výborná česká herečka Anna Fialová a Ivetinu mamu Alena Mihulová. Trojdielna miniséria sa najdramatickejším okamihom z Bartošovej života vyhne. Sústredí sa na šťastné detstvo a mladosť a cieľavedomú snahu presadiť sa. To, že šoubiznis ju šťastnou neurobil, naznačí len jedna z posledných epizód, smrteľná autonehoda Ivetinho životného a umeleckého partnera Petra Sepéšiho. Aké peklo na ňu ešte čakalo, sa v sérii neobjaví. Napriek tomu bude o projekt, ktorý má mať premiéru budúci rok, určite divácky záujem. Artur si iste prilepší aj bez verejného prania najšpinavšej bielizne.