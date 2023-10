Z rodinnej vily Karla Gotta sa stane múzeum. Snáď sa to zas neskončí škandálom a tragédiou, ako v prípade Gottlandu.

Na smutné výročie úmrtia Karla Gotta si 1. októbra zaspomínalo veľa ľudí, o najväčšie prekvapenie sa však postarala jeho manželka. Prezradila svoje plány so slávnou vilou na pražskej Bertramke, kde zlatý slávik prežil väčšiu polovicu života. Rozhodla sa totiž premeniť ju na unikátne múzeum. Otvoriť by sa malo na piate výročie nedožitých 85. narodenín legendárneho speváka, teda už o rok.

Boľavé spomienky

O svojom zámere Ivana Gottová informovala na sociálnej sieti: „Rozhodla som sa spolu se svojimi dcérami, že náš dom na ulici Nad Bertramkou sprístupníme fanúšikom. Uvidíte našu milovanú vilu autenticky tak, ako v nej môj muž žil v rokoch 1974 až 2019, teda viac než polovicu života. Viem, že by ho tešilo, že sa náš rodinný dom otvorí verejnosti.“

Je to veľmi šľachetné rozhodnutie, ktoré iste nebolo jednoduché urobiť, lebo vila je nielen luxusná a pohodlná, ale hlavne presiaknutá spomienkami. Na druhej starne aj tie môžu byť dôvodom odchodu, keďže spomienky na posledné obdobie, počas ktorého tam maestro bojoval so smrteľnou chorobou, sú veľmi bolestné. Ivana vilu zdedila a od začiatku hovorila, že predať ju nemieni. Zrejme už vtedy koketovala s myšlienkou na múzeum, najmä keď sa v nej po manželovej smrti často nezdržiavala. Zatiaľ neprezradila, kedy sa odsťahuje definitívne, ani čo si z domu odnesie – zrejme len osobné veci. Zariadenie, ocenenia či veľkú časť maliarskej tvorby Karla Gotta tam pravdepodobne nechá, aby všetko zostalo naozaj tak, ako keď tam žil.

Poriadne sa popálili

Gott by to určite ocenil, lebo jeho fanúšikovia boli pre neho veľmi dôležití. Aj za život ich sem niekedy vodil, tak ako novinárov, rozhodne to nebol žiadny nedobytný tajomný hrad.

Navyše jedno podobné múzeum už mal, toto nové s ním však našťastie nebude mať nič spoločné. Bude naozaj dôstojné a hodné jeho mena, nie ako svojho času Gottland, ktorý v roku 2006 vznikol v Jevanoch pri Prahe a jeho existencia sa skončila absolútnym fiaskom a tragédiou.

Jevanskú krásnu vilu kúpil spevák v roku 1969 a žil tam aj so svojimi rodičmi. Keď si však kúpil dom v Prahe, presunul sa tam a jevanskú nehnuteľnosť o niekoľko rokov predal podnikateľovi Janovi Moťovskému. Zaujal ho myšlienkou spraviť tam múzeum. Spevák sa tomu nebránil a projektu naozaj veril. Moťovskému venoval svoje ceny, obrazy, predávali sa tam suveníry s jeho tvárou, dokonca tam umiestnili voskovú figurínu maestra... Veľkolepého otvorenia sa Gott zúčastnil vtedy ešte len s priateľkou Ivanou Macháčkovou, prišli aj susedia Karel Svoboda a Ladislav Štaidl alebo Lucie Bílá.

Reklama bola obrovská a spočiatku aj záujem, Gottland sa však skončil fiaskom. Moťovský chcel len žmýkať zo spevákovej slávy. Údajne mal pletky s mafiou a obrovské finančné problémy, až za podivných okolností zo dňa na deň zmizol. Špekulovalo sa o vražde. Gott sa vtedy naozaj zľakol. Vtedy mal už dvojročnú Charlotte Ellu a mesačnú Nelly Sofiu, s Ivanou sa len pol roka predtým oženil, takže sa nebál len o seba, ale hlavne o svoju zraniteľnú rodinu.

Napokon Gottland zavrela Moťovského manželka a požičaný majetok spevákovi vrátila. Vtedy mu odľahlo, najmä keď polícia vyhlásila Moťovského za mŕtveho. Sklamanie však nezastieral: „Je mi to ľúto. O to viac, že v tom dome stále vidím svojich rodičov. Mamičku v kuchyni, otca na záhrade. Vila však už nie je moja.“

V stopách Pavarottiho

Projekt VILLA Gott, ako sa nové múzeum bude volať, určite takýmto škandálom nezaváňa. Ivana Gottová je seriózna a disponuje dobrými právnikmi, ktorí na všetko dohliadnu. V Prahe vznikne unikátne dôstojné pietne miesto, o ktoré bude určite veľký záujem, najmä keď neďaleko sa nachádza aj Gottov hrob, odkiaľ má dokonca na svoj domov výhľad.

Navyše ide o overený nápad. Podobné múzeum má napríklad v Modene slávny taliansky tenor. Casa Museo Luciano Pavarotti je tiež umiestnené v dome, kde maestro reálne žil so svojou rodinou a kde aj dodýchal. Sú tam teda nielen jeho ceny či obrazy, ako to bežne v múzeách býva, ale aj jeho kúpeľňa, spálňa, kuchyňa, kde vyváral obľúbené špeciality, servis, z ktorého jedol, detská izba najmladšej dcéry. Vidieť to je veľký a pôsobivý zážitok. A Bertramka iste v ničom nebude zaostávať.