Ivana Gáborík (37) sa opäť s rodinkou presunuli k moru a aktuálne si vychutnávajú slnečné počasie, ktorého sa zrejme na Slovensku nemohli dočkať... „Celé leto sa tešíme na august, kedy trávime čas s bratrancami a sesterničkou,“ napísala tanečnica a infuencerka Ivana Gáborík k záberom, na ktorých je spolu so svojím bratom Tomášom Surovcom. Ako však píše redakcia ŽIVOT, najviac však ľudia reagovali na fotografiu štíhlej siluety, ktorou sa Ivana hrdí.

Do očí tentokrát udreli jej dlhé štíhle nohy. „Tie tvoje nohy sú neskutočné,“ písali jej viacerí. Blondínka sa to snažila „zvaliť“ na švagrinú, ktorá ju tak perfektne zachytila. „Dobrá fotografka, Nina Surovcová,“ reagovala. Slová chvály ju však museli tešiť, keďže len nedávno na Instagrame priznala, že sa vo svojom tele necítiť úplne najlepšie. „Po dvoch pôrodoch preferujem plavky s vysokým pásom alebo celé (diastáza, hernia a uvoľnená koža… chce to všetko čas, ale nateraz sa cítim pohodlne takto),“ napísala.