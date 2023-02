Herec mnohých ohromuje obdivuhodnou kondíciou a sám obhospodaruje rodinný dom v Alžbetinom dvore. Chodí na dlhé prechádzky, takmer každý deň jazdí autom do Bratislavy a nevyhýba sa ani pracovným ponukám. Lekári mu odporučili, aby sa pri chôdzi podopieral paličkou, no štramák v rifliach ju odmieta. „Je veľmi pekná, ale nechal som ju niekde zavesenú na vešiaku,“ povedal pre redakciu PLUS 7 DNÍ.

Hoci sa cíti pri sile, už má rezervovanú garsónku s balkónom v seniorskom centre. „Nemám s tým vôbec problém, pretože tam nebudem ako niekto odložený a nepotrebný v ústave. Už existujú aj veľmi pekné domovy,“ vysvetľuje.

Ivan Letko v Alžbetinom dvore lipne na mnohých veciach a lúčiť sa mu s nimi bude ťažko. „Naozaj neviem, ako vyselektujem to, čo si vezmem so sebou. Určite časť kníh, ktoré som si obľúbil a ku ktorým sa rád vraciam, a tiež zopár obrazov. Nábytok až takú cenu nemá,“ podotkol.



