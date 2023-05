Ivan Krajíček (†57) bol legendou humoru na Slovensku. No kde je veľa talentu, býva aj veľa komplikácií.

Rodák zo Žiliny by 24. má j a oslávil už 83. narodeniny, no smrť si ho žial našla priskoro. ˇKeď zomrel, mal len 57 rokov. Multitalentovaný umelec si fanúšikov získal nielen ako spevák, herec, zabávač, ale aj ako režisér a scenárista. Stabilnú dvojicu vytvoril s kolegom Oldom Hlaváčkom. Začínali spolu v rozhlase, neskôr sa im podarilo preraziť v televízii a nakoniec sa bez nich nezaobišiel takmer žiadny galavečer či Silvester.

Dopyt bol obrovský, ak by chceli a stíhali, mohli odohrať tri vystúpenia denne. Práve počas spoločných nocí strávených v hoteli odhalil Krajíček svoju skrytú neresť. Neresť, o ktorej verejnosť netušila a v umeleckých kruhoch sa o nej zväčša len šepkalo. „Ivan bol ako môj brat, no bol to pokušiteľ. Niekedy bol pre mňa nebezpečný,“ zaspomínal si Oldo Hlaváček.

Nevládal s ním držať krok?