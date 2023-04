Pozná to mnoho mamičiek a Dominika nie je jediná, ktorá si odsáva materské mlieko. Ako skúsená mamina to však zvláda aj počas výletu do Prahy a s úsmevom na tvári. O intímne zábery, ako má na prsiach odsávačku, sa však podelila aj s fanúšikmi na sociálnych sieťach. Možno ale netušila, čo tým spôsobí.

Na Instagram okrem spomínanej fotky zverejnila aj iné zábery, a podelila sa s fanúšikmi o to, ako si Prahu užila aj s malou Ninou. Na jednom zábere odfotila, ako jej z kabelky trčí detská fľaška, na inom si zas s manželom pripíjala pivom. Všetkých však najviac zaujala práve fotka, na ktorej Dominika odhalila prsia.

Pod záberom sa tak objavili aj poriadne nechutné komentáre „Chcem mlieko,“ napísal jeden zo sledovateľov. Iný sa jej opýtal, či je zadarmo? V komentároch však padla aj otázka, či ide o spoluprácu s mliekarenskou značkou. Iná fanúšička zas adresovala odkaz jej manželovi „Miško, sa máš,“ napísala.