Lepšie ako Helena Vondráčková, ktorá sa súdila o svoj dôchodok, nie sú na tom ani ďalší prominentní penzisti. Speváčka Marta Kubišová s ňou kedysi rozbiehala kariéru, no po roku 1968 dostala zákaz činnosti, ktorý trval dvadsať rokov. Napriek tomu má len o tisícku nižší dôchodok ako Helena, ktorá sa držala desaťročia na výslní. „Najprv mi vypočítali 8 146 korún (348 eur). Keď som to videla, bolo mi jasné, že budem musieť spievať do smrti. Teraz som na tom už dobre. Po valorizácii beriem 12-tisíc korún (512 eur), čo nie je úplne zlé,“ priznala pre redakciu PLUS 7 DNÍ Kubišová.

Česká spevácka stálica Yvetta Simonová výšku svojho dôchodku berie ako nezvratný fakt. „Do deväťdesiatky som ešte aktívne pracovala a na úrade mi vypočítali 22-tisíc korún (940 eur),“ povedala otvorene. S lapsusmi na úrade práce má však skúsenosť aj ona. „Je to veľké martýrium. Mama mi vždy prízvukovala, aby som mala všetky dokumenty v poriadku, pretože penzia je dôležitá. A vidíte, mala pravdu. Počítajú sa aj malé kšefty. Ku všetkému som doložila zmluvy. Vypadlo im len obdobie mojej spolupráce s orchestrom Zdeňka Bartáka. Keď som však ukázala jeho podpis na zmluve, bolo vybavené,“ opísala spomínanej redakcii svoju skúsenosť.

Keď pani Simonovej prezradili výšku Heleninej penzie, zalomila rukami. „Tak málo a pri toľkej práci, čo má za sebou? To je naozaj hrozné. Veľmi Helenku pozdravujem. Doťahovačky, ktoré ju čakajú, jej teda vôbec nezávidím,“ odkázala jej.

