Pre pandémiu sa odovzdávanie filmových cien Český lev udialo tohto roku bez divákov. Pred prázdnym hľadiskom Rudolfina moderoval Václav Kopta a nominovaní i tí, ktorí ceny odovzdávali, sa na obrazovke často len mihli. Najmä keď cenu nepremenili. Zasvietil na nich „boďák“, a keď ich meno nezaznelo, svetlo zhaslo a bolo po televíznej sláve. To bol i prípad slovenskej režisérky Miry Fornaj, no keďže Žaby bez jazyka boli nominované v najvýznamnejšej kategórii najlepší film, iste smutná nebola. Je to veľký úspach. A úspešní boli aj iní slovenskí umelci, ale o tom neskôr.

Tichá arogancia

Ak si divák práve kýchol, mohol prehliadnuť výstup Karla Rodena, ktorý vyhlasoval jedného z víťazov a odovzdával sošku. Ani moderátor, ktorý s každým robil malý rozhovor, sa mu neodvážil položiť žiadnu otázku. Herec si totiž vekom osvojil riadne hviezdne maniere a len tak sa s niekým nebaví. Našťastie, hercom ako Miroslav Donutil, Jiří Bartoška či Eliška Balzerová sláva do hlavy nestúpla, a tak si ich diváci na rozdiel od Rodena aspoň trošku užili.

Zlé jazyky tvrdia, že Roden sa stal takýto odmeraný jednak preto, že mu sláva stúpla do hlavy, ale aj pre podivné súkromie. Keď mu Jan Kraus odlákal Ivanu Chýlkovú, vymenili si partnerky a roky žil s opustenou Janou Krausovou.Tá mu umožnila, aby mal dieťa s mladšou ženou, keďže ona ako výrazne staršia už deti mať nemohla. Lenže divný vzťah, neustáli a rozišli sa. Roden odvtedy žije s mamou jeho dvoch detí, ktorá kedysi bývala rodinnou priateľkou.

Cigaretka na dva ťahy

Vráťme sa ale k levom. Hoci fintenie na ceremoniál zabralo viac času než celé podujatie, dámy ho ani tento rok nepodcenili. Aby ich úsilie nevyšlo nazmar, ochotne mrzli na chodníku, aby zapózovali fotografom aspoň tam. Raut sa, samozrejme, nekonal. Pritom žúry po levoch boli legendárne a nejednu celebritu museli nad ránom zbierať zo zeme. Teraz si len fajčiari dali rýchlu cigaretku pri vchode a potom sa už celebrity rozpŕchli späť do papúč. Ivan Trojan so synom sa cestou zastavili aspoň na pumpe, kde domov kúpili fľašu na prípitok. Pretože keď nedávno dostal herec za Šarlatána cenu kritiky, než dorazil domov, všetci už spali. Tak len naložil a vyložil umývačku riadu a tiež šiel do postele. Tak teraz si s ním rodina azda pripila. Hoci na oslavy bude možno ešte väčšia príležitosť. V najbližších dňoch sa totiž dozvie, či sa Šarlatán prebojoval do najužšieho výberu adeptov na Oscara.

Slovenský úspech

Medzi nominovanými a ocenenými na Českého leva boli mnohí Slováci.Napríklad Juraj Loj. Hoci mu kategóriu najlepší herec vo vedľajšej úlohe vyfúkol Jiří Mádl, hrá však v Šarlatánovi, ktorý si odniesol leva za najlepší film. A to je poriadna náplasť. Za Šarlatána sa však z leva mohol tešiť slovenský kameraman Martin Štrba, ktorý nomináciu za najlepšiu kameru premenil. A odniesli si ho aj režisér Peter Bebjak za televízny projekt Herec a Adriana Bartošová za masky v snímke Havel. Z nominácii sa tešili aj herec Csongor Kassai, kostýmová výtvarníčka Katranína Štrbová, Martin Žiaran, ján Kocman.