Liv Bielovič sa snaží byť silnou ženou, lebo ako sama vraví, životné skúsenosti je už toho veľa naučili. Niektoré rozhodnutia v živote nie sú jednoduché, ale o to viac potrebné. Na vlastnej koži si to zažila aj sympatická herečka, ktorá aktuálne hviezdi aj v šou Tvoja tvár znie povedome.

Pred piatimi rokmi ona sama toto rozhodnutie urobila a bolo to niečo, čo je úplne zmenilo život. Ako Šarmu dávnejšie priznala, bol to prelomový okamih. Rozvod je niekedy desivý, ale ako potvrdila sama Bielovič, môže vám aj zachrániť život.

Liv Bielovič hviezdi v Druhej šanci, kolegov by nevymenila za nič. Zdroj: instagram.com/livbielovic_official

„Keď máte rodinu, dennodenne žijete v rutinnom kolobehu a zabúdate na svoje potreby, sny a túžby. Veľa žien žije presne takto. Sú nenaplnené, nešťastné a smutné, potom z toho ochorejú a zomrú. Aj mnohé slovenské ženy žijú takýto život, lebo ich to niekto naučil v detstve. Niekto im ukázal, že to tak má byť, že to je prirodzené. Prirodzené to bolo aj pre mňa a vždy som len čakala na to, čo bude. Dnes viem, že to bolo preto, že som podvedome chcela zmenu. Uvedomila som si to, až keď sa to začalo prejavovať na mojom fyzickom zdraví. Moje telo mi jasne naznačovalo, aby som sa posunula. Uvedomila som si to až na hrane medzi životom a smrťou,“ otvorene priznala.

