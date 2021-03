Monika Šagátová pred šiestimi rokmi hviezdila v seriáli Divoké kone, kde stvárnila zamilovanú dvojicu s hercom Jánom Dobríkom. Aj aktuálna pandemická situácia však spôsobila, že herečka presedlala na úplne iné remeslo.

Koronakríza zasiahla najmä umeleckú oblasť. Ako ste to pocítili, venujete sa herectvu aspoň okrajovo?

Je pravda, že mi divadlo veľmi chýba a rada by som sa opäť postavila na javisko, ale zároveň si veľmi dobre uvedomujem všetky riziká, ktoré by opätovné otvorenie divadiel mohlo priniesť. Pracujem na sebe a skúšame nové inscenácie. Asi všetci sa tešíme na moment, keď sa uvoľnia všetky opatrenia. Stále hosťujem v SND, mala som šťastie na inscenácie, ktoré ostali dlho v repertoári. Bez divadla by som nemohla žiť, myslím, že všetci herci to cítia rovnako.

Monika stále hosťuje v Slovenskom národnom divadle. Zdroj: SND

