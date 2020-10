Opustiť umeleckú sféru – aj to je riešenie, ako prežiť koronu. Mnohí slovenskí umelci už uvažujú o rekvalifikácii.

Tak ako mnohí slovenskí umelci, aj kapela Kandráčovci musela zrušiť plánované koncerty a ďalšie sú v nedohľadne. „Myslím, že množstvo kapiel bude riešiť existenčné veci a nepochybujem, že mnohí hudobníci to aj vzdajú, budú sa venovať niečomu inému a kapely sa jednoducho rozpadnú,“ vyjadril sa primáš kapely, ktorý si však zatiaľ nemyslí, že to bude aj ich prípad a snažia sa nepriaznivé obdobie v zdraví prečkať.

Kompletná rodina Kandráčovcov: Manželia Ondrej a Erika a ich deti Emka, Ondrejko a najmladšia Mária Zdroj: instagram

Zároveň je však otcom troch detí Ondrejka (9), Emky (7) a štvormesačnej Márie a manželka Erika je na materskej dovolenke. Ako sám vraví, nie je typ, čo by vyplakával, a s rodinou sa vedia aj uskromniť, keďže na luxus nie sú zvyknutí.

Vzorom bol otec

Napriek tomu však musí myslieť na zadné vrátka. „Myslím, že už keď bude najhoršie, pôjdem opäť učiť do školstva. Som skončený učiteľ, absolvoval som slovenský jazyk, literatúru a hudbu. Viem si predstaviť svoju životnú cestu aj v tomto segmente,“ hovorí známy folklorista s tým, že si prácu učiteľov veľmi váži. „Napokon, aj môj otec bol učiteľ, takže sa možno opäť vrátim k učiteľskému povolaniu. Nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Treba si to celé naplánovať a nasmerovať želateľným smerom, aby to bolo ,utiahnuteľné‘ a vedeli sme fungovať,“ uzavrel optimisticky.