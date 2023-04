V Prahe sa cez víkend udeľovali ceny Českej hudobnej akadémie Anděl a najčastejšie sa skloňovalo meno Miroslava Žbirku. Bol totiž nominovaný album Posledné veci, ktorý dokončil jeho syn David až po otcovej smrti. Sošky anjela získal v kategórii Album, Sólový interpret, Skladba a Slovenský album. Z pódia počas slávnostného večera zaznela pieseň Nie si sám v podaní Davida. „Ja neviem, čo mám povedať, doľahlo to na mňa,“ povedala Katka Žbirková. „Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali. Za to, že sme album dotiahli do konca, vďačím mnohým ľuďom, ale úplne najviac môjmu synovi Davidovi. A Mekymu,“ dodala.

Z pódia sa prihovorila aj speváčka Martha: „S Mekym som spievala 20 rokov pesničku Čo bolí, to prebolí. Dodnes ma to neprebolelo, ale dôležité je, že Meky si prial, aby prežili jeho songy, a to sa deje.“

Na slávnostný večer dorazil aj známy slovenský spevák so sestrou. POZRITE NA TIE OUTFITY.

KTORÚ SPEVÁĆKU MUSELI ODNÁŠAŤ DOMOV, NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.