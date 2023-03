Nie je žiadnym tajomstvom, že Janka už nejaký ten piatok tvorí pár s Ľubošom, s ktorým boli najprv dobrými priateľmi. „Ľubka poznám už jedenásť rokov. Keď sme sa spoznali, boli tam sympatie, jeden druhému sme sa páčili, ale on bol vtedy „obsadený“. A tak z toho absolútne nič nebolo. Zopár rokov sme potom o sebe nič nevedeli, až kým sme sa nestretli na jednej akcii. Začali sme sa tak trochu kamarátiť. Kamarátstvo však spočívalo v tom, že sme sa niekde stretli v užšom kruhu priateľov trikrát do roka. Potom, keď sa Ľubko rozišiel so svojou bývalou partnerkou, hneď mi to prišiel povedať. Ja som si vtedy v duchu povedala – ach, chlapče, mne už je to jedno,“ povedala nedávno v rozhovore pre Šarm.

Nakoniec si k sebe však našli cestu. „Postupne sme sa však zblížili. Je to najmä tým, že môj priateľ je úžasný. Som povaha trošku starodievocká, vrtošivá, ktorá by s hocikým nevydržala a s ktorou by hocikto nevydržal, ale on má vynikajúcu povahu,“ povedala vtedy na adresu svojej polovičky.

Ako píše redakcia Eva, Janka si svoje súkromie stráži, čo imponuje mnohým jej fanúšikom. Teraz sa však rozhodla urobiť výnimku.

