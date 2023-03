Niekdajšia hviezda šou Nevesta pre milionára sa opäť objavila na verejnosti. Honzík Novotný zavítal na prvý prenos Let's Dance. A rozhodne nebol sám! Po jeho boku bola blond kráska. Stretol sa tu aj s Tomášom Tarrom, ktorý je aktuálnou hviezdou šou Ruža pre nevestu. Na otázku, čo má nové a kde momentálne žije, odpovedal pre redakciu Plus JEDEN DEŇ. „Čo mám nové? Deti, rodinu, cestovanie. Veľa času trávim v Španielsku aj s deckami. Už takých osem rokov. Som tak akoby taký taxikár, keďže vozím deti do školy a zo školy, na tenis, na karate... Podnikateľské činnosti tam žiadne nemám, ale plánuje sa niečo. Podnikateľské činnosti ostali v Nemecku,“ prezradil nám. A čo prezradil o blondínke, ktorá ho sprevádzala?



„Áno, áno, je to moja priateľka. A zas Slovenka! Neponaučím sa (smiech). Slovenky sú krásne ženy, ale tak nájsť Slovenku v Španielsku, to bola náhoda. Ale tak... pošťastilo sa,“ priznal Honzík a dokonca poslal odkaz Tomášovi Tarrovi, ktorý je ako keby takým jeho nástupcom v slávnej šou. „Nech sa nežení!“ povedal a dodal, že ešte je síce so svojou bývalkou ženatý, ale to sa už čoskoro zmení.