Ale mu to trvalo! Snowboarďák Jiří Mádl sa konečne pochválil fotkou syna, ktorý sa jeho partnerke, fotografke Kateřine, narodil koncom minulého roka. Keď sa prevalilo, že Jiří Mádl sa stal otcom, všetkých to poriadne prekvapilo. Mádl si totiž svoje súkromie úzkostlivo stráži, a tak si nikto nič nevšimol.



Po počiatočnom šoku však všetci začali pátrať po tom, kto je jeho matkou. Ešte minulý rok totiž Jiří tvoril oficiálny pár so srbskou stylistkou Andrijanou Trpkovič, no nezdalo sa, že by tá bola tehotná. „Áno, Jirkovi sa naozaj narodilo dieťa. Matkou však nie je Andrijana Trpkovič, ale úplne iná žena, s ktorou mal nezáväzný pomer. Netvoria spolu pár, ale Jiří ju chce podporovať a svojho syna zabezpečiť,“ prezradil dobre informovaný zdroj.



Jiří Mádl sa však napriek všetkému nemal k tomu, aby informáciu potvrdil, až neskôr predsa len priznal, že sa stal otcom syna Františka. Informáciu o tom, kto je matkou syna Jiřího Mádla, napokon prezradil jeho brat Pavel, keď k fotke mladej ženy s malým dieťatkom pripísal tento text: „A ja som ten najpyšnejší strýko. Fanoušek je boží dar a má tých najlepších rodičov, akých mohol mať,“ napísal vtedy šťastný Pavel Mádl.



Snowboarďákovi Mádlovi trvalo presne tri mesiace, kým sa fotkou syna pochválil na sociálnej sieti aj on sám. A pripísal k nej aj dojímavé slová. „3 mesiace je na svete tento strelec, bezhraničná láska, zabávač a nekonečná radosť zo života. A veľmi dobre vie všetko,“ napísal k fotke svojho syna herec. A keď uvidíte tú podobu... Mádl syna nezaprie, aj keby ako chcel.