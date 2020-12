Erik Zahorjan

„Mešťan“, asi najkontroverznejší tohtoročný farmár, silný hráč a veľký taktik. Doteraz prešiel štyrmi duelmi a všetky vyhral 3:0. Erik často a rád vyvoláva konflikty, na Farme nebol asi jediný farmár, s ktorým by ho nemal. Doplatil na to však, pretože keď bol farmárom týždňa, ostatní ho odmietali akceptovať a poslúchať. Na konci nedostal od hospodára ani jednu mincu, čím sa nechvalne zapísal do histórie najmenej úspešných farmárov týždňa zo všetkých dvanástich Fariem.

Jeho správanie ho dostáva do problémov, za porušenie pravidiel bol niekoľkokrát potrestaný – raz musel prestúpiť zo svojej mestskej strany na dedinskú, prednedávnom ho zase z jedného duelu poslali hneď do ďalšieho. Väčším trestom však pre neho bol podraz od ostatných farmárov, keď mu do dueli dali jeho priateľku z Farmy – Sáru. Vtedy chcel vzdať svoj pobyt na Farme, ale nakoniec sa obaja rozhodli, že budú bojovať. Erik opäť vyhral...

Silná stránka: veľmi šikovný, zručný, myslí mu to, vie sa postarať o zvieratá, je manuálne zručný

Slabá stránka: nečitateľná povaha, ktorá aj jeho samého zrádza a oslabuje ho. Časté konflikty mu na Farme nevybudovali veľmi dobré meno medzi ostatnými farmármi

Lukáš Stanislav

"Dedinčan“, jeden z najobľúbenejších Farmárov. Mal dobrý vzťah so všetkými. Pôsobí skôr ako mediátor, ktorý vie vypočuť každého, nikoho neodsudzuje, snaží sa v každom vidieť to pozitívne. Luki sa dostal hneď na začiatku Farmy do duelu so striptérom Henrikom Szabóom. Prehral a dostal sa do Chalúpky. Z nej dostal druhú šancu vrátiť sa na Farmu a zabojovať o výhru. Farmu ako prvé vtedy opustili Nikola s Máriou.

Návrat Lukáša na Farmu patril medzi najdojemnejšie okamihy, lebo všetci ľutovali, že ho poslali vlastne nešťastnou náhodou do duelu. Dohodli sa totiž, že budú losovať, kto pôjde do duelu a nešťastný los si vybral práve Lukáš.

Na Farme sa stihol Luky oženiť s Xéniou. Ich vzťah je však stále záhadný, keďže Lukáš by ho rád aj rozvíjal v realite, ale Xénia sa tomu bráni .

Silné stránky: dobrá povaha, pracovitosť, nekonfliktnosť, priateľskosť, výhru by mu priali asi všetci farmári

Slabé stránky: má mierumilovnú povahu, nie je veľmi priebojný, na čo niekedy dopláca