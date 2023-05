Daniel Heriban zomrel vo svojom dome vo Svätom Juri, kde podľa informácií portálu TV JOJ mala byť k hercovi privolaná záchranka, ktorá mu však už nedokázala pomôcť. Príčinou smrti mala podľa spomínaného portálu byť zástava srdca. Po Heribanovi ostali tri deti. S manželkou Kamilou mal synov Viktora a Martina. Z prvého manželstva má syna Thea.

Dano Heriban a synovia Viktor a Martin Zdroj: https://www.instagram.com/p/CQy-xu4rB4J/

Len pár týždňov pred smrťou si Daniel so svojou rodinou užili dovolenku na Tenerife. Herec sa na sociálnej sieti pochválil zábermi spolu so svojimi milovanými a venoval im nádherné vyznanie. „Život sa skladá z okamihov radosti a šťastia, ale aj strachu a bolesti.

Z pracovných povinností, ale aj oddychu a osobnej či rodinnej zábavy. Nič prevratné neobjavujem, to je jasné. Nad tým všetkým by mala lietať láska, ako hlavná hybná sila života. Ďakujem osudu za to, že ju cítim, môžem odovzdávať a rovnako vďačne prijímať,“ začal svoj príspevok, z ktorého teraz naskakujú zimomriavky.

„Zažil som a zažili sme ako rodina prvú letnú dovolenku v zimnom období a bolo to prekrásne. Želám to aj vám, urobte si priestor a čas pre spoločné zážitky, akéhokoľvek druhu. Tenerife bolo voľbou, ktorá nás oblažila, nadchla, opantala.... Milujem svoju rodinu, ďakujem za ňu Bohu,“ zakončil Daniel.