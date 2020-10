Zuzana Skopálová (54) zažiarila na obrazovke už v pätnástich, keď si zahrala princeznú v nezabudnuteľnej rozprávke o Popolvárovi s Marekom Ťapákom. Gymnazistka presvedčila, a tak hneď dostala ponuku do ďalšieho filmu Predčasné leto - príbeh hovoril o stredoškoláčke, ktorá otehotnie s ľahtikárskym športovcom.

Aj v reálnom živote pomerne skoro otehotnela - matkou prvej dcéry sa stala počas štúdia na VŠMU. S bábätkom bola doma krátko, študovala a popri tom veľa nakrúcala. Manželstvo so študentskou láskou nevydržalo, neskôr sa dala na Novej scéne dokopy s kolegom, hercom Štefanom Kožkom. Spolu s ním prežila ťažké časy finančnej neistoty, keď sa Štefan Kožka pre nezhody v divadle stal nežiadúcim. "Nesúhlasil s privatizáciou divadla, preto abdikoval z funkcie umeleckého šéfa na bežného herca. Odvtedy kompetentní hľadali dôvod, ako sa ho zbaviť. Nakoniec dostal výpoveď pre porušenie disciplíny. Celú kauzu dal na súd a po štyroch rokoch ho vyhral,“ vysvetlila herečka predčasom pre Šarm nepríjemnosti, kvôli ktorým mali hlbšie do vrecka.

Herečka Zuzana Skopálová už so Štefanom Kožkom pár rokov pár netvoria. Preskákali spolu dobré aj zlé časy. Zdroj: archív

Priznala, že byť takmer štyri roky bez práce nebolo jednoduché. „Štefanove problémy sa automaticky preniesli aj na mňa. Mala som tiché dištance v dabingu a v divadle mi do predstavenia, v ktorom som hosťovala, dali náhradníčku, ktorá ma prakticky úplne odstavila,“ povedala. Dvojici sa medzičasom narodila dcéra Rebecca - Zuzana neostala sedieť so založenými rukami a keď nebolo práce v divadle, zamestnala sa referentka v jednej firme. Po troch mesiacoch ale odišla, ako priznala, zúfalo ju to nebavilo. A tak sa rada vrátila aspoň do dabingu.

Posunula sa ďalej

Opäť prišlo obdobie dobrých hereckých príležitostí, lenže život jej priniesol aj zvrat v manželstve. Pred štyrmi rokmi sa rozhodla zmeniť súkromný život a odišla od muža. Keď začalo príležitostí v umení ubúdať, nedržala sa herectva zubami - nechtami a rozhodla sa rozšíriť si obzory. Začiatkom minulého roka prijala ponuku kamarátky, s ktorou kedysi účinkovala v Detskej rozhlasovej dramatickej družine, a išla pracovať do cestovnej kancelárie. Flexibilná herečka sa však po čase posunula opäť ďalej a dnes ju môžete stretnúť v jednej z bánk v Bratislave. "Áno, je to tak," potvrdila fakt, že pracuje v bankovom sektore.

Keď do sveta bankovníctva Zuzana Skopálová vstupovala, o COVID-19 sa nikomu ani nesnívalo. A tak, kým dnes jej bývalí kolegovia plačú kvôli nedostatku príležitostí, ona sa na nedostatok práce sťažovať nemôže.

