Herečka Zdena Studenková (67) o tom, čo jej priniesol lockdown, čo si dopriali s partnerom v lete, ale aj o cvičení a kozmetike.

Hláškou: „Kto povedal, že staroba je krásna, nemohol sa jej dožiť,“ rozosmiala herečka Zdena Studenková hostí známej bratislavskej kliniky estetickej medicíny a plastickej chirurgie, ktorí si prišli pozrieť nové priestory.

Výborne ste nás všetkých pobavili. Nie je to teda asi len fráza, ale podľa vás staroba naozaj nie je krásna?

Nie, staroba nie je krásna. Mne sa síce páčia také tie úplne starunké babičky v rozprávkach, ale dnes už nie je na to doba. Nechodíme na polia so šatkami na hlavách a ja nechcem zostarnúť do osoby, ktorá bude hodná pozornosti pre to, ako zle vyzerá. Priznám sa, že som herečka, ktorá chce hrať isté typy rolí. A tie, ktoré chcem hrať, ešte nie sú zošúverené babičky. Takže preto si trošku dopomáham.

Využívate služby tejto kliniky. Máte obľúbenú procedúru?

Každý si myslí, že je to len o nejakom rozmare a chodení na kliniky. Ja som človek, ktorý cvičí, venuje sa sebe aj v zmysle, že varím skoro každý deň, teda viem, čo jem. Neprepchávam sa nezdravými vecami z benzínovej pumpy. Cvičím už celé roky. Nehovoriac o tom, že po problémoch, ktoré mám s kolenom, by som chodila už pomaly s barlami, keby som necvičila. Pokiaľ môžem, pomôžem si na klinike, ktorej som sa stala tvárou. Dievčatá mi tu vyhladia niektoré vrásky, spravia neinvazívne ošetrenie tela na podporu kolagénu a podobne. To sú veci, ktoré mi vyhovujú. Nie som zástancom veľkých zákrokov, ktoré by ma zmenili, napríklad zväčšenie pŕs. Práve naopak, v tomto zmysle sa vidím reálne a okrem iného som už vo veku, kedy by také zmeny boli smiešne. Podstupujem iba to, čo mi trošku prospeje, čo mi opäť dovolí cítiť sa dobre. Ako vravím, chcem zostať v tom svojom type.