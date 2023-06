Sympatická herečka, ktorú poznáme i z obľúbených Oteckoch, prežíva najkrajšie obdobie svojho života. "Dojedla som svoje dve a pol zmrzliny, dala som ich. Podcenil ma," povedala Natália partnerovi. "Tak, lebo neješ už iba za seba," odvetil jej Michal.

"Ježiši, no musíš to hneď vykecať, ale teda, keď už si to načal. Áno, dobre vidíte, veľká som, tučná som. Budem mama," prezradila Natália na Instagrame. Čoskoro privedie na svet svojho drobčeka a pozrite sa do akého kráľovstva. Tému si všimol web časopisu Emma.