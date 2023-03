Herečka miluje cestovanie, a tak po boku priateľa Michala už spoznávali krásy Jordánska, spali v jaskyni, dojili ťavy či leňošili na gréckom Zakynthose. Natália dokonca dva mesiace žila v Južnej Amerike, aby zistila, ako sa pôvodní obyvatelia Ameriky v Peru pozerajú na život.

Hľadali ste v Peru nejakú životnú pravdu?

Priateľ mi otvoril nový obzor a cestu sebarozvoja. Kruhy ľudí, kde sa robia rôzne ceremónie a rozoberajú témy do hĺbky, ma fascinovali.



Kruhy? Priblížte nám to.

V Peru sa konali kruhové sedenia, rozprávali sme sa a už len to, že ľudia nesedia v radoch, ale v kruhu, kde nikto nesedí v rohu a všetci sú si rovnocenní, je skvelé. Tento vzorec už začali preberať aj úspešné celosvetové firmy a ich teambuildingy sa tiež robia v kruhu.



Takto sa sedáva aj na skupinovej psychoterapii. V čom je to také super?

Energia prúdi úplne inak a hlavne musí byť vytvorený bezpečný priestor, aby sa človek otvoril. Mám priateľov, ktorí mi tento kruh sprostredkujú a preberáme tam rôzne veci, ktoré mi pomáhajú hlbšie sa pozrieť na riešenie konfliktov. Ísť na koreň problému.

