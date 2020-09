Na najprestížnejšom televíznom galavečere sa to hemžilo dámami, ktorých šaty viac odhaľovali než zahaľovali. Svoje prednosti hrdo ukázala na obdiv aj herečka Diana Mórová, ktorej výstrih siahal až k pásu. „Teším sa, že viaceré ženy mali výstrihy. Sme za to napádané, ale keď si zoberiete šaty z päťdesiatych, šesťdesiatych rokov, keď sa chodilo na nejaké párty, či už to bola Liz Taylorová, Gina Lollobrigida, všetky mali výstrihy a bolo to normálne v tej dobe,“ obhajuje svoj odvážny výber večerných šiat herečka, ktorá sa netají tým, že chcela dať vyniknúť svojej postave.

ŠOUBIZ: OTO 2020 Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Zámer bol však aj iný. „Tým, že mám ešte opálené telo z leta a z tej korony sme celí takí „pošnurovaní“, tak som iba možno chcela, aby tí muži začali loviť tie ženy, aby videli, že máme aj pekné ženské telo. Aby sme boli dámy, ktoré sú krehké a ktoré treba chrániť a dobýjať,“ vysvetľuje Mórová, ktorá tak chcela zmeniť aj pohľad mužov na nežnejšie pohlavie. „Chcela som tým naznačiť, že v tých šatách vidíte tú ženskosť a krehkosť tej ženy. Aby si ľudia nemysleli, že sme sa obliekli nejak vulgárne,“ vysvetlila Diana posolstvo svojich šiat, ktoré ako magnet priťahovali najmä mužské oči.

