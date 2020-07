K téme sprísňovania interrupcií, ktorá rezonuje v spoločnosti, sa vyjadrila aj herečka a stand-up komička Lujza Garajová-Schrameková (37). „Znepokojujú ma veci, ktoré sa teraz dejú na pôde parlamentu na tému interrupcie. Iniciatívu niektorých poslancov vnímam ako zásah do ženských práv, ktoré sme nedostali len tak ľahko a zadarmo. Boli za tým desiatky rokov tvrdej práce mnohých žien a aktivistov a tiež práca odborníkov,“ hovorí s tým, že je to navyše plytvanie energie a vytĺkanie politického kapitálu, pretože zákony máme podľa nej dostačujúce aj počet interrupcií klesá.

Zbytočné hádky medzi ľuďmi

Žena má podľa nej právo rozhodnúť sa bez toho, aby bola psychicky vydieraná. „O interrupciách chcú rozhodovať ľudia odtrhnutí od reálneho života. Napríklad si predstavte ženu, ktorá má doma už tri deti, muž ju bije, nevie si predstaviť, že do tejto situácie privedie ďalšie dieťa a navyše má zdravotný problém. Býva niekde v malej obci, kde nie je ani jeden lekár a ona má ešte zháňať posudky od dvoch lekárov, keď nemá ani na cestu,“ hovorí herečka.

Dodáva, že objednať sa ku gynekológovi nie je z časového hľadiska jednoduchá vec. „Pritom žijem v Bratislave, kde si pre jeden posudok môžem ísť na Kramáre a pre druhý do Ružinova, ale žena z malého mesta, tá pôjde kam?“ pýta sa.

Neverila vlastným ušiam, aj keď padol návrh, že interrupcie by sa mohli vykonávať iba do 8. týždňa tehotenstva. „Každá žena vie, že je to veľmi krátky čas, aby ste sa mohli v tejto neľahkej situácii rozhodnúť. Toto všetko teda beriem ako veľké traumatizovanie žien a vec, ktorá úplne zbytočne zasieva do spoločnosti niečo, čo rozháda ľudí. Mám veľa veriacich kamarátov. Sú to parádni ľudia a rovnako ma ich rozdúchavanie problému znepokojuje. Viera je totiž veľmi osobná vec, a keď sa máte odrazu striktne vymedziť, zaradiť do niektorého tábora, za alebo proti, a tým byť vlastne proti niekomu, vznikajú nepríjemné situácie.“

U babice

Lujza netají, že vo svojom okolí pozná ženy, ktoré zažili interrupciu, pre žiadnu to nebolo ľahké a ľahkovážne rozhodnutie. Mali však svoje dôvody. „Zo snáh obmedziť práva žien som skrátka zhnusená,“ hovorí.

Pridáva šokujúcu rodinnú príhodu, ktorá súvisí s nedostupnosťou interrupcií pred rokmi u nás. „V našej rodine sa objavil prípad vo vzdialenej minulosti, keď žena podstúpila interrupciu u nejakej babice ihlicou. Zázrakom prežila. No som rada, že takéto praktiky na Slovensku vymizli, pretože máme normálne zákony aj dostupnú zdravotnú starostlivosť. Bolo by mi ľúto, keby sme sa vracali do obdobia, ktoré je, chvalabohu, za nami. Snáď nám poslanci neodoberú kus slobody, ktorá nám a našim deťom bude chýbať.“

Viac sexuálnej výchovy

Čo hovorí na návrh europoslankyne Moniky Beňovej, aby sa ženy, ktoré nesúhlasia so zmenami v zákonoch, obracali na svojich poslancov v NR SR? „Som trochu skeptická, lebo tým, ktorých som tam chcela mať, chýbalo 900 hlasov vo voľbách, aby sa tam dostali (liberáli, pozn. red.). Takže neviem, za kým by som šla. Monika Beňová je žena, ktorej fandím, a hovorí rozumne, lenže je v Bruseli.“

Lujza ešte dodáva, že k zníženiu počtu interrupcií by pomohlo aj viac sexuálnej výchovy, napríklad aj zo strany cirkvi: „Pánov z kazateľníc asi nedonútime povedať, že prezervatív je užitočný. Oni ho snáď používajú.“

