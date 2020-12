Herečka Lucia Vráblicová je známa z muzikálov, televízie, filmov či rozprávok a mnohí ju vnímajú aj vďaka nezameniteľnému zamatovému hlasu. Momentálne ju vídať na obrazovkách v seriáli Nový život ako učiteľku Gitku. Šarmu prezradila, o akú zásadnú zmenu sa v jej živote postarala herecká diva Zdena Studenková, aj to, ako funguje dvadsaťročné manželstvo s mužom mladším o osem rokov.

Hneď po konzervatóriu ste nastúpili do muzikálov na bratislavskú Novú scénu, kde sa vás ujala Zdena Studenková. Čo všetko vás naučila?

Študovali sme práve predstavenie Jozef a jeho zázračný farebný plášť, kde účinkovala aj Zdenka. V tom období som bola celkom „pri tele“. Zdenku mám veľmi rada, je to človek, ktorý vám vždy povie, čo si myslí. Zobrala ma „do parády“, až sa to skončilo tým, že som chodila do fitka na dennej báze a dokonca som sama predcvičovala aerobik pre ostatných účastníkov tréningu. Som jej za to veľmi vďačná. Neboli to totiž iba rady, ako sa o seba starať, ale aj herecké pripomienky, ktoré ma posúvali ďalej.

Herečka Zdena Studenková Zdroj: profimedia

