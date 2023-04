Nosce Te Ipsum, v preklade Poznaj sám seba – aj takýto latinský výrok zdobí telo Richarda Autnera (31), na ktorom za posledný rok pribudlo viacero tetovaní. Poznať sám seba nie je jednoduchá výzva, no ak sa to človeku podarí, môže žiť spokojnejšie. „Nájsť sa“ však nejde z večera do rána, hercovi a spevákovi na jeho ceste pomáha viacero vecí, ktoré sú dôležité pre jeho vnútorný svet.

Láska ku koňom

„Moja láska ku koňom sa začala v deviatich rokoch, keď ma rodičia začali voziť do Šamorína, kde som sa učil jazdiť. Celé dva roky som trikrát v týždni sedel v konskom sedle. Mal som veľký sen, chcel som byť džokejom. Potom som jedného dňa prišiel za maminou so slovami: Maminka, bolia ma nohy, a skončil som. K jazdeniu som sa dostal vďaka seriálu Slovania, ktorý sme točili na Ukrajine. Súčasťou bola aj jazdecká príprava. No a potom mi prišla do života moja priateľka Lujza, ktorá je profesionálna jazdkyňa. Venuje sa koňom, stará sa o ne, pomáha pri príprave jazdeckých pretekov. Takže pri koňoch som skoro stále, ak mi to umožňuje čas,“ hovorí. O svojej priateľke, s ktorou je asi rok, ale prísne si ju stráži pred verejnosťou, hovorí veľmi pekne: „Lujza je pre mňa výnimočným človekom. Naozaj si nespomínam, kedy som za tých svojich 30 rokov života stretol takého dobrého, čistého, úprimného človeka, na ktorom ťažko hľadám chyby. Milujem ju. Ona ma berie takého, aký som, čo je pre mňa tiež výnimočné."

Vytetovaný Budha

Richardovi sa zapáčilo v tetovacom štúdiu. „Prvé tetovanie mám od sedemnástich, nebolo ho vidno. Zvyšné som si dal v priebehu posledného roka. Prečo? Rozhodol som sa, že konečne si chcem splniť svoj sen, a povedal som si, že nič mi v tom nebude brániť, ani práca, ani ľudia...“ Na predlaktí má napríklad vytetovanú podobizeň Budhu. „Často, keď sa ocitnem v nejakej situácii, v ktorej mi je nepríjemne, predstavím si, čo by urobil on. Budha bol totiž človek ako my… Vtedy si uvedomím, že by zostal úplne pokojný. Je to pre mňa inšpirácia.“

Richard Autner a jeho Budha. Zdroj: MARTIN DOMOK

