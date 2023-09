Byť v Los Angeles a neprejsť sa po Hollywoodskom chodníku slávy je ako byť v Paríži a odignorovať Eiffelovku. Herec Juraj Hrčka, ktorý si spravil výlet do Ameriky, chodník plný hviezd rozhodne neobišiel. Na svojom Instagrame zdieľal záber, ako stojí pri hviezde s menom Leeho Strasberga (†80), amerického režiséra, herca a zakladateľa hereckého štýlu Method Acting. Podľa neho herec nemá postavu hrať, ale má sa ňou stať – využiť vlastné emócie a zážitky z minulosti a znova ich prežiť na javisku či filmovom pľaci.

Strasberg ovplyvnil niekoľko generácií hercov, medzi ktorých patrili zvučné mená ako Marilyn Monroe, Al Pacino, Paul Newman či James Dean – rebel a idol mladých ľudí v päťdesiatych rokoch. Aj pri jeho pamätníku si Juraj Hrčka urobil foto na pamiatku. A ako to má s idolmi on? Zhovárali sme sa o nich len nedávno.

Vytiahnuť emóciu

Slovo idol je pre neho prisilné, hovorí skôr o inšpirácii, ktorú vie načerpať od starších, rovesníkov, ale aj mladších kolegov, ktorým sa darí a trávi s nimi viac času. „Stále sa učím napríklad od Maroša Kramára, s ktorým roky hrám predstavenie v jeho byte, v Divadle vo veži. Máme za sebou tristo repríz a stále to robí poctivo. Upozorňuje ma, čo by mohlo byť inak, lepšie. Stále sledujem, ako pracuje s textom, obdivujem ho, ako ho to stále baví. Inšpirácia je pre mňa aj Ferko Kovár, Emil Horváth, Robo Roth, ale tiež mladí herci ako Rišo Autner, David Uzsák, Noël Czuczor či Robi Sipos z Nemocnice,“ vymenoval niekoľko mien.

Nezabudol spomenúť svojho pedagóga z konzervatória Dušana Kaprálika (†75), ktorý nedávno zomrel. Bol pre neho prvým dotykom s herectvom počas štúdia, vzorom a z jeho rád ťaží dodnes. „Dokázal z každého, v kom videl potenciál, vytiahnuť maximum a nasmerovať ho. Používal rôzne techniky na to, aby nás naučil zahrať dôveryhodne každú situáciu a zároveň byť autentickými, príliš sa netrápiť. Pamätám sa, ako hovoril, že keď už sme sa dali na herectvo, mali by sme jedným okom prežívať, čo sa deje okolo nás, a druhým akoby nahrávať neviditeľnou kamerou situáciu, sledovať, ako sa správajú ľudia, ale aj my a potom, keď to budeme niekedy potrebovať, vytiahnuť tú emóciu. Nemusí to byť, samozrejme, identická situácia. Keď hráte pilota, stačí si spomenúť, ako ste sedeli na kolotoči a spojiť si to. Skrátka, bola to výhra, že som začínal práve s Dušanom Kaprálikom. Bol úžasný aj ľudský, chodil som k nemu domov skúšať moje absolventské predstavenie Kontrabas, poznám celú jeho rodinu. Som mu naozaj vďačný. Dúfam, že to tam hore počuje,“ zaspomínal si na svojho učiteľa Juraj Hrčka, ktorý je sám pedagógom. Už dvanásť rokov učí na konzervatóriu, aktuálne na VŠMU externe robí doktorantúru, pomáha študentom v predstaveniach a chodí do nemocníc ako zdravotný klaun Červený nos.