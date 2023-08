V kinách sa práve premieta váš najnovší film Nikdy nehovor nikdy, v ktorom hráte s Tomášom Maštalírom. U nás sa teší značnej obľube, vám sa s ním ako spolupracovalo?

Tomáša považujeme za veľkého fešáka aj u nás. Je mi veľmi ľúto, že odpovedám tak nudne, ale nemám čo iné povedať, len to, že je to veľmi talentovaný a skúsený herec, inteligentný a krásny muž. Spolupráca s ním bola úžasná. Žiaľ, nemám ani nejakú zaujímavú historku, ktorú by som dodala. Len toľko, že bola radosť, keď som ten film videla.

Nie je to vaša prvá česko-slovenská spolupráca, Slováci a Česi spolu robia filmy radi. Ako sa vám pracuje so Slovákmi všeobecne?

Mne sa tu veľmi dobre robí. Je to vlastne už môj druhý film, už druhý rok tu hrám v Hamletovi v rámci Shakespearovských slávností, mám slovenského manžela, takže by som povedala, že mám to Slovensko veľmi vžité. A mám ho aj v krvi, pretože som generácia, ktorá zažila Československo ako niečo prirodzené. Podľa mňa to v našej DNA len tak ľahko neprestaviame, lebo sa niekto rozhodol rozdeliť nás. My, čo sme sa do toho narodili, to vnímame inak. A za seba poviem, že si veľmi vážim to vľúdne a vrúcne prijatie od kolegov, producentov a, samozrejme, aj od divákov.

