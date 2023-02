Pozrite, ako vyzerala Helena Vondráčková so svojím mužom pred 20 rokmi v deň ich svadby. Jedna vec hneď všetkým udrela do očí.

Helena Vondráčková (75) s manželom Martinom Michalom (63) oslavuje 20. výročie od ich svadby. Dnes patria k najstabilnejším párom v českom šoubiznise, a pritom začiatky ich vzťahu neboli práve príjemné. Viacerí ľudia ich láske nepriali, Helena sa kvôli tomu napríklad rozkmotrila so svojím bratom Jiřím Vondráčkom (72). Neprajnosť okolia však ich vzťah nerozbila, ale práve naopak ich posilnila, a tak dnes práve preto môžu oslavovať okrúhle výročie ich spoločného života.

Speváčka sa na sociálnej sieti pochválila spomienkovými fotkami na ich svadobný deň: "22. február je náš nezabudnuteľný dátum! Je to neuveriteľné, ale oslávime dnes 20 rokov krásneho spoločného spolužitia. Sme s Martinom neskutočne šťastní a tak plávame ďalej!" Samozrejme, k fotkám hneď začali pribúdať blahoželania, a to tak od známych a priateľov, ako aj úplne neznámych fanúšikov. Zablahoželali im napríklad Vendula Pizingerová, Dagmar Havlová, Olga Lounová, Gabriela Drobová či Andrea Verešová.

K fotkám z ich svadobného dňa Helena pripojila aj ďalšie spoločné fotky zo súčasnosti. Helena je stále v TOP forme a na svoj vek je až v neuveriteľne dobrej kondícii. Najlepšie to vystihol jej fanúšik Karel: "Helena, ste báječná. Ste vzorom pre tých, ktorí to ešte nechcú kondične zabaliť v šesťdesiatke. Aj keď nechcem uraziť, šesťdesiat Vás ešte len čaká, že? A ak nie, tak ste nadpozemský darček od Pánaboha pre našu českú a svetovú pop-music, to si píšte." No keď uvidíte, ako dnes vyzerá jej o dvanásť rokov mladší manžel, budete prekvapení, veď pozrite FOTO v GALÉRII.