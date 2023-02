Občas sa to tak stane. Vyberiete sa s kamoškou na pohárik a zrazu neviete ako a tancujete na barovom pulte. Presne to zažila Heidi Janků. Mala však smolu, že je známa a že v bare bol aj zlomyseľný kolega, ktorý jej kankán hneď zverejnil na Instagrame. A škandál bol na svete. Ona to však vzala so sympatickým nadhľadom.

Kankán na pulte

V pražskom bare Kozičky sedel v ten večer moderátor Leoš Mareš (46) a čoraz populárnejší ostravský herec Štěpán Kozub (26), ktorý sa preslávil svojím originálnym humorom. Keď si ich Heidi všimla, neodolala a dala sa s nimi do reči. Určite nezostalo len pri jednom gin toniku a chlapci ju poriadne rozbláznili. Najmä keď jej Kozub zalichotil, že jej hit Když se načančám miloval od detstva. Ako noc plynula, speváčka a česká televízna učiteľka sexu mu predviedla, že vek je len číslo a on ju môže stále obdivovať. Na radosť celého osadenstva krčmy zrazu vyskočila na barový pult a odpálila svoj hit. K tomu vyhadzovala nohy tak vysoko, až ukázala, čo má pod čiernou mini. Našťastie nebola naostro.

Nabonzoval ju

Bláznenie Heidi však nezostalo za dverami baru, ako by to malo byť. Samozrejme, nečakané vystúpenie si všetci fotili a nakrúcali. Vrátane Leoša Mareša, ktorý to hneď zverejnil. Iste to spravili viacerí hostia, ale málokto má toľko sledovateľov ako on, takže video okamžite zaregistrovali aj novinári.

Heidi priznáva, že na druhý deň mala poriadnu morálnu „opicu“, ale môže si za to sama. „No proste som zo seba urobila poriadnu kravu. S tým už však nič neurobím, ale v tej chvíli mi bolo fajn, tak čo,“ sympaticky zareagovala namiesto zapierania v českých médiách, ale podotkla, že z toho, že to Leoš hneď zahorúca bonzol, nebola šťastná a aj mu za to „pekne“ poďakovala.

Užívajte si

Napokon sa k udalosti vyjadrila aj na svojom Instagrame a veľmi sympaticky. Potešilo ju, že hoci by sa spočiatku najradšej zahrabala pod zem, v konečnom dôsledku ju ľudia podporili. Takže je rada, že vlastne ukázala, že aj po šesťdesiatke majú ženy právo zabávať sa a užívať si život. „Len tie nohy som nemala vyhadzovať tak vysoko,“ vtipkovala vdova po muzikantovi Ivovi Pavlíkovi. Ale vlastne prečo nie, keď ich má stále pekné?