Keď Tina fanúšikom priznala, že jej diagnostikovali sklerózu multiplex, oznámila aj to, že liečbu odmieta a rozhodla sa chorobu prijať a žiť s ňou „v mieri“. Dlho však neprezradila nič bližšie, až teraz konečne špecifikovala, čo jej pomohlo. Prijala totiž pozvanie do Bekimovho horúceho kresla. „Pokiaľ dobre viem a mám dobré znalosti o tom, čo tebe je, tak reálne by si tu asi sedieť nemala,“ povedal jej Bekim. „Ja by som tu mala sedieť tak ako ty,“ narážala na jeho invalidný vozík.

„V tomto smere som si dala dohodu sama so sebou, že nebudem veľmi ponúkať rady, pretože je to veľmi neprenosné a je to veľmi dlhý proces, sú to roky. To nebolo, že som sa jedného rána zobudila a vedela som všetko, ako funguje, ale pomalými krokmi som sa dopracovávala k svojim vlastným odpovediam na svoj vlastný život, na svoj vlastný stav,“ odpovedala.

„Nad všetkým – nad pohybom, nad stravou a dýchaním – je hlava, ktorá je na vrchole celej pyramídy a potrebuje najväčšiu pozornosť. Nie je úplne najdôležitejšie, čo dávaš do seba, ale do akého tela dávaš stravu. A to súvisí práve s tou hlavou. Pre mňa bola téma hlava a uvedomovanie v každej situácii, ako sa cítim, keď moje telo začína reagovať na nejaké okolnosti... tak som sa vždy spomalila a snažila som sa zodpovedať si, ako sa cítim, prečo sa tak cítim a z čoho to pramení,“ pokračovala.

Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, Bekima po jej odpovediach zaujímalo hlavne to, či nemala strach z toho, že sa nezverila do rúk lekárov. „Ja som tam bola raz. Oni povedali na rovinu, že to nevedia liečiť, takže pre mňa to je komplexná odpoveď. Nechcem, aby to vyznelo, že znevažujem medicínu, a vôbec si nemyslím, že to nemá svoje miesto v našich životoch. A veľmi uznávam akútnu medicínu, lebo viem, že keby mi niekde odseklo ruku, tak by som to neodmeditovala. Ale pri tých chronických ochoreniach si myslím, že je čas klásť aj iné otázky,“ dodala.